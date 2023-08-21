Почему сразу после сна нельзя пить кофе, хотя мы к этому привыкли

Мы привыкли утром пить кофе, кто-то делает это разу после пробуждения, кто-то после завтрака, надеясь, что кофе поможет проснуться и предоставит энергии.

Но, как утверждают эксперты, есть веские причины не пить кофе в течение часа после пробуждения. Потому что, хотя вы думаете, что кофе поможет быстрее очнуться, это может иметь противоположный эффект.

Почему в течение часа после сна лучше не пить кофе

Конечно, если выпить кофе сразу после сна ничего угрожающего не произойдет, только употребление кофеина скорее всего приведет к обратному, чем вы ожыидали, эффекту.

Как объясняют эксперты, сразу после пробуждения в крови повышается уровень такого гормона стресса как кортизол. Кортизол является естественным возбудителем организма, который естественным образом бодрит организм. Употребление же кофеина, когда уровень кортизола и так высок, может этому помешать или даже будет формировать толерантность к кофеину. Как следствие, если вы будете употреблять кофе в течение часа после сна, организм может отреагировать сонливостью, а кофе перестанет бодрить.

Поэтому лучше подождать по крайней мере час после сна, прежде чем пить кофе, тогда естественный уровень кортизола, который естественным образом вас пробуждает, начнет снижаться.

Когда лучше выпивать последнюю чашку кофе, чтобы не было проблем со сном

В течение дня ваш мозг производит химическое вещество под названием аденозин, которое, по сути, способствует сну. Когда мы долго не спим, это вещество скапливается и помогает ощущать сонливость, утверждают эксперты. Кофеин же блокирует рецепторы аденозина, что способствует просыпанию и бодрости. Поэтому после кофе часто бывает тяжело спать.

Итак, когда вы употребляете кофеин, нужно подумать о спокойном сне на следующую ночь. Если у вас проблемы со сном, нейробиолог Линдсей Браунинг рекомендует выпивать сотанную чашечку кофе не позднее двух часов дня. «Через пять или семь часов после чашечки кофе в вашем организме все еще остается половина кофеина. Поэтому если у вас проблемы со сном, выпейте последнюю чашку кофеина за день около 14:00». Это позволит накопиться аденозину, способствующему сну.

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