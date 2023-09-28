Почему тренировки не сжигают жир, а провоцируют его появление: health-экспертка назвала причины

Врач объяснила, почему не удается похудеть с помощью тренировок и что делать в таком случае.

Казалось бы, что активные физические тренировки должны быстро сжигать калории и предотвращать появление жира на талии. Но медики к такому утверждению относятся достаточно неоднозначно, поскольку процесс похудения более сложен, чем кажется. Почему тренировки иногда могут спровоцировать набор жира, рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

Почему не удается похудеть с помощью тренировок

Гормональные изменения в организме. При физических нагрузках в организме повышается уровень инсулина, кортизола и адреналина. Обычно такое повышение гормонов обеспечивает трансформацию жировых клеток для использования в качестве источника энергии для тела. Однако длительные и интенсивные тренировки способствуют повышению уровня гормона стресса – кортизола. Если кортизол повышается, вместе с ним повышается аппетит. А это в свою очередь способствует образованию жира в организме, особенно опасная зона – область живота. Здесь может нарасти больше жировой ткани.

При физических нагрузках в организме повышается уровень инсулина, кортизола и адреналина. Обычно такое повышение гормонов обеспечивает трансформацию жировых клеток для использования в качестве источника энергии для тела. Однако длительные и интенсивные тренировки способствуют повышению уровня гормона стресса – кортизола. Если кортизол повышается, вместе с ним повышается аппетит. А это в свою очередь способствует образованию жира в организме, особенно опасная зона – область живота. Здесь может нарасти больше жировой ткани. Компенсация из-за употребления пищи. Так как после активных физических нагрузок некоторые люди могут испытывать сильный голод, это может приводить к набору избыточного веса. Повышение аппетита будет способствовать компенсации потерянных калорий во время тренировок, поэтому есть риск, наоборот, поправиться, а не похудеть.

Так как после активных физических нагрузок некоторые люди могут испытывать сильный голод, это может приводить к набору избыточного веса. Повышение аппетита будет способствовать компенсации потерянных калорий во время тренировок, поэтому есть риск, наоборот, поправиться, а не похудеть. Индивидуальные особенности обмена веществ. У разных людей метаболические процессы сильно отличаются. Для некоторых естественно набрать жировую массу даже при активном образе жизни. Это связано с наследственностью и особенностями обмена веществ. А некоторые люди, напротив, могут употреблять в пищу большое количество пищи и быть стройными, даже при превышениях суточной нормы калорий.

«Хотя тренировки – это эффективный инструмент для похудения и поддержания крепкого здоровья. Но следует понимать, что это не единственное, что определяет результат похудения. Потеря веса и уменьшение жировых клеток также влияют личные привычки ежедневного питания, гормональное состояние и индивидуальные особенности организма реагировать на физическую активность. Чтобы добиться наилучших результатов, нужно сочетать физическую активность с правильным и сбалансированным питанием и наблюдением за собственным организмом», — объяснила врач Ульяна Вернер.

Поэтому прежде чем прибегать к активным тренировкам, сначала нужно проконсультироваться с экспертами и врачами в области спорта и питания, составить полноценное меню питания и план физических нагрузок. Такой комплекс будет способствовать непременному похудению и улучшению самочувствия.

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