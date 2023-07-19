Почему в сезон малину нужно есть каждый день: польза ягоды для здоровья и красоты

Польза малины, есть ли противопоказания к ее употреблению

Свежая, ароматная, только что собранная малина – это не только вкусно, но и еще очень полезно. В сезон малины нужно не только варить из нее варенье, компоты и другие заготовки на зиму, но и потреблять ее каждый день, ведь малина – это настоящий летний суперфуд.

Польза малины

То, что малина невероятно богата витаминами и микроэлементами, наверное, ни для кого не будет открытием. Она содержит множество витаминов группы В, С, А, кремний, молибден, магний, марганец, кальций, железо, фосфор, натрий, хром, цинк. Кроме того, по количеству антиоксидантов у малины нет конкурентов, это флавоноиды, фенолы, антоцианы, каротиноиды.

Польза малина

Благодаря насыщенному составу малина:

Обладает противовоспалительным эффектом – не зря, когда мы простываем, пьем чай с малиной или едим ягоды в сыром виде.

При простудных заболеваниях малина улучшает отхождение пота и способствует выведению токсинов.

Антоцианы, имеющиеся в малине, смогут подавлять воспаление, вызывающее сердечно-сосудистые заболевания. Другие антиоксиданты в малине предотвращают накопление тромбоцитов и снижают АД, улучшают состояние нервной системы.

Укрепляет иммунитет, нормализует обмен веществ.

Высокое содержание клетчатки и воды в малине нормализует работу кишечника, поддерживает здоровье пищеварительного тракта, способствует регулярному стулу и ежедневному выведению токсинов.

Обладает мочегонным и легким слабительным эффектом.

Благодаря содержанию эллаговой кислоты способствует профилактике онкологии.

Регулярное потребление малины улучшает когнитивные функции и снижает риск развития нейродегенеративных заболеваний мозга. И все благодаря антиоксидантам, защищающим мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Малина способна блокировать фермент, отвечающий за воспаление и боль. Благодаря этому потребление ягод может снизить риски артрита.

Малина оказывает положительное влияние на мужской организм, повышает мужскую фертильность и уровень тестостерона.

Малина для профилактики диабета

У малины один из самых низких показателей содержания сахара – всего 2,7 г на 100-граммовую порцию, для сравнения – в небольшом яблоке примерно 13 граммов сахара, низкая калорийность (52 калории) и невысокий гликемический индекс. То есть малина – отличный десерт для тех, кто любит сладкое, но хочет минимизировать его употребление.

Более того, она может помочь в профилактике диабета, считают американские специалисты из Центра исследований в области питания и Института безопасности и здоровья пищевых продуктов Университета Лойолы. Согласно проведенному исследованию, оказалось, что у лиц склонных к диабету, употребление большего количества малины уменьшило количество инсулина, необходимого для контроля уровня сахара в крови. Уровень глюкозы был ниже у участников эксперимента, которым доставалась наибольшая порция красной малины в день.

Польза малины для женщин

Отдельно нужно сказать о пользе малины для женщин:

Нормализует менструальный цикл, уменьшает боль.

Отвар из листьев помогает избавиться от тошноты в период беременности.

Употребляя малину, можно не только повысить иммунитет, но и похудеть.

Малина активно используется в косметологии с целью омоложения и улучшения состояния кожи.

Полезны для женщин и листя малины, они содержат вещества, которые улучшают работу мускулатуры кишечника и матки. Настой из цветов растения помогает при угрях или кожных заболеваниях.

Плоды малины и настои на плодах придают коже лицу здоровый цвет, ровный тон, уменьшают морщины. Малина хорошо отбеливает кожу.

Есть ли противопоказания к употреблению малины

Здоровый человек может съедать 400-500 г малины в течение суток, лучше потреблять его в первой половине дня.

Побочных действий малина практически не имеет. Потребление малины нужно уменьшить:

при обострении болезней ЖКТ (гастрита, язвы и др.).

при проблемах с почками и подагре из-за мочегонного эффекта,

при наличии аллергии на любые ягоды.

из-за возможной аллергической реакции не следует употреблять малину женщинам в период лактации.

Читайте также: