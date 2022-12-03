Почему важно кормить ребенка грудью до двух лет или дольше: объяснение

Кормить ребенка грудью рекомендовано до 2 лет или дольше.

Материнское молоко во время грудного вскармливания содержит все необходимые питательные вещества, в которых нуждается младенец, а также антитела, защищающие малыша от болезней.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

Грудное молоко является единственной пищей и напитком, необходимым детям в первые 6 месяцев жизни.

С 6 месяцев рекомендовано начать вводить прикорм, однако грудное молоко все еще должно оставаться основной пищей малыша. Даже после полного введения прикорма целесообразно кормить ребенка грудным молоком после еды. Если вы думаете, что ваш ребенок голоден между приемом пищи, прикладывайте его к груди. По мере того как ребенок растет, состав вашего молока будет меняться в соответствии с его пищевыми потребностями.

Важно: стрессовые ситуации не влияют на выработку молока. Качество молока не изменяется из-за чувства тревоги, паники или стресса. Только в редких случаях возможно временное замедление потока молока. Предотвратить это можно, чаще прикладывая ребенка к груди, что обеспечит выработку необходимого количества грудного молока.

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Важность грудного вскармливания

Напомним, что ранее мы писали о том, что грудное вскармливание уменьшает боль во время вакцинации детей. Объятия матери, ощущение контакта кожи к коже, сосание и потребление молока – отвлекают и успокаивают малыша.

К тому же сообщали, какую защиту дает ребенку грудное молоко. Грудное молоко – это еда для младенца, которая содержит все необходимые питательные вещества и дает защиту от многих инфекционных заболеваний.

Также говорилось о том, как грудное вскармливание влияет на вес женщины.

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