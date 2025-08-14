Опасность вентилятора в жару / © Credits

Реклама

Распространенная ошибка использования домашнего вентилятора может быть смертельно опасна и может привести к сердечному приступу.

Об этом предупреждают ученые в материале, опубликованном dailymail.

Новое исследование показало, что использование электрического вентилятора в жару может увеличить риск смертельного сердечного приступа.

Реклама

Исследователи из Сиднейского университета привлекли 20 участников для проверки влияния вентиляторов на температуру тела, сердечный ритм, потоотделение и комфорт в условиях высокой температуры и влажности.

Участники проходили четыре отдельных трехчасовых испытания в климатической камере при температуре 39,2°C и влажности 49%.

Две сессии они проводили в состоянии хорошей гидратации — выпивая рекомендованную норму жидкости за 24 часа до теста и имея возможность пить во время него.

Еще две сессии они были обезвожены — не употребляли жидкости и продукты с высоким содержанием воды за 24 часа до теста и не могли пить во время него.

Реклама

В каждом из этих состояний участников тестировали с вентилятором и без него.

Целью исследования, опубликованного в журнале Emergency Medicine, было определить, изменяет ли уровень гидратации влияние использования вентилятора в жарких и влажных условиях, особенно учитывая, что вентиляторы иногда могут усиливать тепловой стресс.

Ученые измеряли сердечный ритм, ректальную температуру, интенсивность потоотделения, тепловой дискомфорт и жажду.

Результаты показали, что использование вентилятора в обезвоживании повышает нагрузку на сердце, что может привести к сердечному приступу.

Реклама

Кроме того, было обнаружено, что вентиляторы увеличивают потерю жидкости из-за пота примерно на 60%, что делает их опасными при обезвоживании.

«Большинство людей, которые умирают во время экстремальной жары, не имеют кондиционера, но часто используют вентиляторы. При температуре до 39–40°C вентиляторы могут уменьшать тепловую и сердечно-сосудистую нагрузку. Но в более жарких условиях их следует выключать, поскольку они могут усугубить тепловой стресс», — отметил руководитель исследования доктор Коннор Грэм.

Причина в том, что горячий воздух нагревает тело быстрее, чем он успевает охладиться из-за потоотделения.

Ученые также советуют использовать вентиляторы только при температуре:

Реклама

ниже 39°С для здоровых взрослых до 40 лет;

ниже 38°C для пожилых людей 65+;

не выше 37°C для пожилых людей, принимающих определенные лекарства (например, оксибутинин).

Ранее на этой неделе Британская служба здравоохранения и Метеорологическое бюро объявили «янтарное» предупреждение о жаре пяти регионов Англии.

Специалисты советуют:

проверять состояние пожилых и больных родственников, друзей и соседей;

держать дом прохладным (закрывать окна и шторы с солнечной стороны);

знать симптомы теплового истощения и теплового удара

Тепловой удар возникает, когда температура тела превышает 40°C и организм теряет охлаждаться. Это может привести к повреждению внутренних органов и даже смерти.

Признаки теплового истощения

повышенная температура,

сильное потоотделение,

жажда, слабость, усталость,

учащенное дыхание и сердцебиение,

тошнота, рвота, головная боль,

бледная и влажная кожа, судороги в мышцах.

У детей может появляться раздражительность.

Реклама

Если охладиться в течение 30 минут не удается, состояние может перейти в тепловой удар. Тогда нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Признаки теплового удара

очень высокая температура,

горячая, сухая, покрасневшая кожа,

учащенный пульс и дыхание,

спутанность сознания, судороги,

утрата координации, сознания.

Внимание! Информация, предоставленная в этом материале, предназначена только для всеобщего ознакомления и не является медицинской консультацией. Перед принятием каких-либо решений по здоровью, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом или другим квалифицированным медицинским работником.

Напомним, ранее речь уже шла о том, как правильно вести себя во время жары и охлаждаться. Ведь жара опасна для здоровья — особенно для детей и пожилых людей.