Почему волосы быстро становятся жирными и как это предотвратить

Волосы быстро становятся жирными — причины и как это предотвратить, читайте в материале ТСН.ua

Почему волосы быстро жирнеют

Организм выделяет себум или сало для того, чтобы увлажнить кожу, защитить ее от поражения патогенными микроорганизмами. Причиной постоянно жирных волос может быть чрезмерное выделение кожного сала, что может являться результатом неправильного ухода, а может свидетельствовать о наличии определенного заболевания. Некоторые из причин связаны с внешними факторами и легко устраняются в результате правильного ухода, рационального питания, в некоторых случаях приходится заняться лечением основного заболевания.

Среди основных причин почему волосы жирнеют очень быстро, большинство экспертов называют:

неправильное питание,

неправильный уход,

внутренние заболевания.

Некоторые специалисты отмечают, что волосы быстро жирнеют из-за частого мытья. Но однозначного мнения, действительно ли это так, нет.

Как питание влияет на состояние волос

Неправильное питание мгновенно отражается на состоянии волос и кожи лица, проявляется их засаливанием и появлением разнообразных высыпаний.

По словам нутрициолога и диетолога Яны Копыловой, работа сальных желез нарушается, а волосы быстро засаливаются из-за неправильного питания. "Много мучного, острого, сладкого = жирные волосы".

По мнению диетологии в 85% случаев проблемы с волосами можно решить с помощью правильного питания.

Чрезмерное выделение кожного сала могут провоцировать консервы, соление, копченость, кофе, алкоголь, наваристые бульоны из мяса, мучная продукция, сладости, острые специи.

Еще одной причиной повышенной активности сальных желез является недостаток в организме необходимых микроэлементов, особенно цинка и витаминов А, В, E, D.

Поэтому, чтобы волосы меньше жирнели, нужно отдавать предпочтение продуктам, богатым железом, продуктам, имеющим с высоким содержанием витаминов А, Е, В.

Если проблема после налаживания правильного питания не исчезнет, следует обратить внимание на другие факторы, в том числе внутренние — на эндокринную систему, работу органов ЖКТ и щитовидной железы, наличие вредных привычек (алкоголь, курение) и стресс.

Внутренние причины быстрого засаливания волос

Довольно часто быстро жирнеют волосы у людей с нарушением работы органов ЖКТ, людей, которые находятся в стрессовой ситуации, с нервными расстройствами, гормональными сбоями, определенными инфекциями. В конце концов, на жирность волос может влиять и наследственность.

Если чрезмерная выработка себума наблюдается у кого-нибудь из близких родственников, то скорее всего причина, почему волосы быстро жирнеют, скрыта в генетической предрасположенности.

Чрезмерная жирность волос наблюдается в период беременности и лактации. Повышение сальности может возникать при приеме оральных контрацептивов или отказе от них, в пубертатном периоде и при менопаузе. В этом случае следует обратиться к эндокринологу и гинекологу.

В случае сильного стресса повышается уровень гормона кортизола, стимулирующего работу сальных желез, что и вызывает усиленную засаленность волос.

Нередко волосы могут быстро жирнеть из-за дерматологических заболеваний — экземы, псориаза, себорейного дерматита; поражения клещом демодексом. В таких случаях следует обратиться за назначением лечения к дерматологу.

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