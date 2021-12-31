Почему возникает похмелье и как правильно его облегчить

Почему возникает похмелье и как правильно его облегчить

Похмелье – не то состояние, которое хочется запомнить в начале нового года.

С похмельем знаком почти каждый взрослый. Почему нам бывает плохо от употребляемого алкоголя? И чем вызвано отравление? Как действует алкоголь на организм?

Алкогольная интоксикация является опасным состоянием, требующим адекватной терапии.

Симптомы и причины похмелья

Плохое самочувствие после громкой вечеринки свидетельствует о ряде нарушений функций организма, возникающих после употребления спиртных напитков.

Вот несколько проявлений чрезмерного употребления алкоголя, из-за которых человеку становится плохо.

Отравление

Алкоголь в организме превращается в ацетальдегид, а затем – в другие токсические вещества. Из-за ацетальдегида клетки лишаются возможности окислять ряд других веществ, которые накапливаются в организме, тем самым отравляя его.

Помимо спирта, алкогольные напитки содержат и массу других вредных веществ. Реакция усиливается, если человек выпил некачественные напитки. Например, это сивушные и эфирные масла, очень токсичные для печени. В этом смысле токсикологи и врачи призывают употреблять только качественный алкоголь.

Дисбаланс жидкости

При сильном похмелье у нас возникает обезвоживание. Из-за нехватки объема циркулирующей крови мы чувствуем сухость во рту, жажду из-за нехватки жидкости.

При сильном алкогольном опьянении происходит патологическое перераспределение крови.

Нарушение обменных процессов

При алкогольном отравлении организм тратит множество витаминов и микроэлементов, что негативно отражается на состоянии обмена веществ в организме.

Нарушение кислотно-щелочного баланса

Это основная причина того, почему при похмелье возникает тошнота и рвота, а также учащается дыхание.

Повышенная раздражительность

Алкоголь и ацетальдегид негативно влияют на нервные клетки, поэтому нервная система становится сверхчувствительной. Именно поэтому даже малейший звук или свет способны вызвать болезненную реакцию. Человеку кажется, что все слишком громко и ярко.

Нарушение сна

Алкоголь нарушает сон, поскольку мешает появлению фаз быстрого сна. А именно в эти периоды человек набирает силу, и потому без нормальных фаз быстрого сна невозможно хорошо выспаться и отдохнуть. В связи с этим даже если после употребления большого количества алкоголя человек спал 8-9 часов, он все равно не высыпается, а чувствует себя «разбитым».

Чего нельзя делать при похмелье

Существуют некоторые вещи, которые не рекомендуется делать при похмелье. Развенчиваем мифы и учимся приходить в себя после застолья.

Нельзя снова употреблять спиртные напитки. Опохмеляться не стоит, хотя это и самый распространенный миф. На самом деле, после приема алкоголя человеку может стать легче, однако это состояние опасно. Алкоголь после алкоголя ведет к нежелательным результатам даже пьянства.

Пар не поможет. Не следует принимать ванную или уходить в баню. При алкогольной интоксикации сердце работает с повышенной нагрузкой, поэтому высокая температура лишь усиливает это состояние. А если у вас сердечно-сосудистые заболевания, рискуете получить серьезное осложнение.

Не пейте кофе или горячий чай, потому что для сердца это очень тяжело. Кофе увеличивает сердцебиение и усиливает сухость во рту. Что касается чая, этот напиток вызывает брожение в желудке, что усиливает чувство опьянения. При похмельном синдроме от этих напитков лучше отказаться.

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Что же делать при похмелье?

Отдохнуть и выспаться вам все равно не удастся, поэтому будете чувствовать себя плохо, пока интоксикация не спадет. Лучше вдохните больше свежего воздуха на улице. При вентиляции легких улучшаются обменные процессы. Пейте минеральную воду. Компот из сухофруктов без сахара придаст необходимые организму витамины и минералы. Примите теплый душ. А лучше – контрастный, но не горячий! Примите активированный уголь. Это поможет вам нейтрализовать действие токсичных веществ, что предотвращает отравление организма. Обезболивающее лекарство может помочь облегчить любые головные боли, но вызвать раздражение слизистой желудка, которая уже может быть воспалена из-за употребления алкоголя. Съешьте яйцо всмятку или яичницу. В яйце много полезных аминокислот, которые полезны для печени. Не нужно снова устраивать застолье. Побудьте на диете.

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Как нужно обращаться с алкоголем по праздникам

Смешивать алкогольные напитки действительно не стоит, особенно если вы собираетесь пить всю ночь. Но плохое самочувствие, появляющееся при смене напитка, возникает из-за того, что вы пьете слишком быстро и много.

Уменьшить риск похмелья можно, если заранее принять аспирин или другие таблетки. До приема алкоголя принимать таблетки нет смысла, поскольку к моменту, когда у человека начнет болеть голова, эффект препаратов исчезнет.

Алкоголь действительно не убивает клетки мозга. Он оказывает вредное действие на дендриты – отростки нервных клеток, что негативно сказывается на координации.

Итак, помните, что во всем нужно соблюдать меру. Даже в новогоднюю ночь не рекомендуем злоупотреблять.