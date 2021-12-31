Почему возникает похмелье и как правильно его облегчить

Похмелье – не то состояние, которое хочется запомнить в начале нового года.
С похмельем знаком почти каждый взрослый. Почему нам бывает плохо от употребляемого алкоголя? И чем вызвано отравление? Как действует алкоголь на организм?
Алкогольная интоксикация является опасным состоянием, требующим адекватной терапии.
Симптомы и причины похмелья
Плохое самочувствие после громкой вечеринки свидетельствует о ряде нарушений функций организма, возникающих после употребления спиртных напитков.
Вот несколько проявлений чрезмерного употребления алкоголя, из-за которых человеку становится плохо.
Отравление
Алкоголь в организме превращается в ацетальдегид, а затем – в другие токсические вещества. Из-за ацетальдегида клетки лишаются возможности окислять ряд других веществ, которые накапливаются в организме, тем самым отравляя его.
Помимо спирта, алкогольные напитки содержат и массу других вредных веществ. Реакция усиливается, если человек выпил некачественные напитки. Например, это сивушные и эфирные масла, очень токсичные для печени. В этом смысле токсикологи и врачи призывают употреблять только качественный алкоголь.
Дисбаланс жидкости
При сильном похмелье у нас возникает обезвоживание. Из-за нехватки объема циркулирующей крови мы чувствуем сухость во рту, жажду из-за нехватки жидкости.
При сильном алкогольном опьянении происходит патологическое перераспределение крови.
Нарушение обменных процессов
При алкогольном отравлении организм тратит множество витаминов и микроэлементов, что негативно отражается на состоянии обмена веществ в организме.
Нарушение кислотно-щелочного баланса
Это основная причина того, почему при похмелье возникает тошнота и рвота, а также учащается дыхание.
Повышенная раздражительность
Алкоголь и ацетальдегид негативно влияют на нервные клетки, поэтому нервная система становится сверхчувствительной. Именно поэтому даже малейший звук или свет способны вызвать болезненную реакцию. Человеку кажется, что все слишком громко и ярко.
Нарушение сна
Алкоголь нарушает сон, поскольку мешает появлению фаз быстрого сна. А именно в эти периоды человек набирает силу, и потому без нормальных фаз быстрого сна невозможно хорошо выспаться и отдохнуть. В связи с этим даже если после употребления большого количества алкоголя человек спал 8-9 часов, он все равно не высыпается, а чувствует себя «разбитым».
Чего нельзя делать при похмелье
Существуют некоторые вещи, которые не рекомендуется делать при похмелье. Развенчиваем мифы и учимся приходить в себя после застолья.
- Нельзя снова употреблять спиртные напитки. Опохмеляться не стоит, хотя это и самый распространенный миф. На самом деле, после приема алкоголя человеку может стать легче, однако это состояние опасно. Алкоголь после алкоголя ведет к нежелательным результатам даже пьянства.
- Пар не поможет. Не следует принимать ванную или уходить в баню. При алкогольной интоксикации сердце работает с повышенной нагрузкой, поэтому высокая температура лишь усиливает это состояние. А если у вас сердечно-сосудистые заболевания, рискуете получить серьезное осложнение.
- Не пейте кофе или горячий чай, потому что для сердца это очень тяжело. Кофе увеличивает сердцебиение и усиливает сухость во рту. Что касается чая, этот напиток вызывает брожение в желудке, что усиливает чувство опьянения. При похмельном синдроме от этих напитков лучше отказаться.
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Что же делать при похмелье?
- Отдохнуть и выспаться вам все равно не удастся, поэтому будете чувствовать себя плохо, пока интоксикация не спадет. Лучше вдохните больше свежего воздуха на улице. При вентиляции легких улучшаются обменные процессы.
- Пейте минеральную воду. Компот из сухофруктов без сахара придаст необходимые организму витамины и минералы.
- Примите теплый душ. А лучше – контрастный, но не горячий!
- Примите активированный уголь. Это поможет вам нейтрализовать действие токсичных веществ, что предотвращает отравление организма.
- Обезболивающее лекарство может помочь облегчить любые головные боли, но вызвать раздражение слизистой желудка, которая уже может быть воспалена из-за употребления алкоголя.
- Съешьте яйцо всмятку или яичницу. В яйце много полезных аминокислот, которые полезны для печени.
- Не нужно снова устраивать застолье. Побудьте на диете.
Как нужно обращаться с алкоголем по праздникам
Смешивать алкогольные напитки действительно не стоит, особенно если вы собираетесь пить всю ночь. Но плохое самочувствие, появляющееся при смене напитка, возникает из-за того, что вы пьете слишком быстро и много.
Уменьшить риск похмелья можно, если заранее принять аспирин или другие таблетки. До приема алкоголя принимать таблетки нет смысла, поскольку к моменту, когда у человека начнет болеть голова, эффект препаратов исчезнет.
Алкоголь действительно не убивает клетки мозга. Он оказывает вредное действие на дендриты – отростки нервных клеток, что негативно сказывается на координации.
Итак, помните, что во всем нужно соблюдать меру. Даже в новогоднюю ночь не рекомендуем злоупотреблять.