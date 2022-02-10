Почему врачи называют омега-3 лучшими витаминами для профилактики болезни сердца

Если у вас диагностировано заболевание сердца, добавление этой добавки в вашу диету может быть полезным.

Болезни сердца являются одним из наиболее распространенных хронических недугов.

Но хорошая новость заключается в том, что большинство случаев сердечных заболеваний можно предотвратить с помощью диеты и изменения образа жизни.

Американская ассоциация сердца (AHA) рекомендует только одну добавку для людей с ишемической болезнью сердца, наиболее распространенным типом сердечных заболеваний: омега-3-жирные кислоты.

Наиболее распространенным типом сердечных недугов является ишемическая болезнь, которая может привести к сердечному приступу. Другие виды сердечных заболеваний включают сердечную недостаточность или врожденные пороки.

Поскольку ишемическая болезнь сердца наиболее распространена и ее можно предотвратить, сосредоточимся на витаминах, как профилактике ишемической болезни сердца, омега-3-жирных кислотах.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о способах поддержания здоровья сердца.

Цельный выбор образа жизни является ключом к поддержанию здорового сердца.

Хотя добавки омега-3 могут поддерживать здоровье сердца, обратитесь к врачу о консультации о режиме питания и рекомендациях по упражнениям, чтобы помочь справиться с проблемой.

Десятилетия исследований доказывают, что изменения в рационе, такие как снижение уровня насыщенных жиров и соли, а также увеличение потребления растительных продуктов и полезных омега-3 жиров, полезны для профилактики и лечения ишемической болезни сердца.

Согласно отчету в журнале Circulation, AHA фокусируется на семи основных шагах диеты и образа жизни для поддержания здорового сердца, включающих следующее:

оставаться активным,

поддерживать здоровый вес,

пытаться поддерживать здоровый уровень холестерина в крови,

не курить и не употреблять бездымный табак,

питаться здоровой пищей,

поддерживать нормальное кровяное давление,

узнать показатели сахара в крови

Как добавки омега-3 поддерживают здоровье сердца

Жирные кислоты омега-3 – это противовоспалительные полиненасыщенные жиры, поддерживающие здоровье сердца. Существуют десятки тысяч научных исследований, в частности, обзорная статья, подтверждающая пользу омега-3 жирных кислот для сердечно-сосудистой системы.

Три основных омега-3 – это альфа-линоленовая кислота (АЛК), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК). Двумя наиболее полезными для здоровья являются EPA и DHA.

Эти жирные кислоты считаются «необходимыми жирами», потому что человеческий организм не производит их. Поэтому мы должны употреблять их только с едой. Рыба является самым лучшим источником омега-3 ЭПК и ДГК. Существуют и растительные источники АЛК, такие как грецкие орехи и семена льна.

Согласно AHA, здоровое питание и активный образ жизни должны быть вашей первой линией обороны, чтобы сохранить сердце здоровым, но поскольку большинство из нас не ест по две положенные порции жирной рыбы в неделю, специалисты рекомендуют дополнительный прием омега-3 жирных кислот.

Фактически, данные AHA о потреблении продуктов питания показывают, что только от 16 до 24% взрослых придерживаются еженедельной рекомендации по употреблению рыбы и едят не менее двух порций (100 г) жирной рыбы в неделю.

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Сколько полезных жиров будет достаточно?

Чтобы снизить риск ишемической болезни сердца, врачи рекомендуют ежедневную добавку омега-3 ЭПК и ДГК, которая обеспечивает не менее одного грамма или 1000 мг (мг) ЭПК и ДГК.

Если у вас диагностировано высокое содержание триглицеридов (жиров в крови), рекомендуется от двух до четырех граммов ЭПК и ДГК в день в форме капсул и под наблюдением врача.

Если у вас нет проблем с сердцем и вы вообще не едите рыбу или едите ее редко

Ваша суточная дозировка 1000 мг ЭПК и ДГК.

Если вы едите 2-3 порции рыбы в неделю, как рекомендуется, вам может понадобиться меньше. Единственный способ узнать наверняка, получаете ли вы достаточное количество EPA и DHA, это проверить их уровень. Все, что нужно, это простой тест в домашних условиях.

Как выбрать добавку омега-3 жирных кислот

Ищите добавки, содержащие не менее 500 мг на ЭПК и ДГК на одну порцию. Принимая дважды в день, вы будете получать рекомендованный один грамм в день.

Убедитесь, что бренд-производитель витаминов – член Глобальной организации ЭПК и ДГК Омега-3 (GOED). Компании-члены GOED соблюдают стандарты качества и этики, которые являются одними из самых строгих в мире. Еще одна хорошая проверка – посмотреть, имеет ли добавка 5-звездочный рейтинг по программе международных стандартов рыбьего жира (IFOS).

А как насчет других добавок для здоровья сердца?

Возможно, вы слышали, что антиоксидантные добавки помогают в лечении сердечно-сосудистых заболеваний; однако пока нет достаточных научных данных, подтверждающих использование антиоксидантов, включая витамины A, C, E или бета-каротин для здоровья сердца. В то же время органы здравоохранения обычно рекомендуют соблюдать диету, подобную средиземноморской, которая богата растительными продуктами, морепродуктами, ненасыщенными жирами, цельными зернами и содержит небольшое количество продуктов животного происхождения, насыщенных жиров и натрия.