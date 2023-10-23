Почему врачи запретили питаться только курицей: проверьте, нет ли вас в зоне риска

В ежедневном рационе должны быть все виды мяса: почему нельзя есть только курятину.

Врачи-диетологи назвали ряд опасных последствий, которые может повлечь ежедневное употребление курятины. Будут выпадать волосы и зубы, будут раздражение и сыпь на коже, мучить частая слабость и хроническая усталость. Эти симптомы вызваны неправильным питанием, в том числе исключением из рациона некоторых видов мяса. Поэтому нужно есть все виды мяса, поскольку оно богато железом. Рассказываем, что может произойти, если употреблять только куриное мясо и какие еще продукты питания, кроме мяса, нужно есть, чтобы предотвратить болезни.

Почему нельзя есть только куриное мясо

Куриное мясо содержит много разных витаминов и микроэлементов, которые полезны для нашего здоровья. Но если его употреблять слишком часто или предпочесть только его, это может привести к дефициту других микроэлементов в организме, в частности железа. А это не пройдет бесследно для здоровья. Поскольку куриное мясо не имеет столько железа в своем составе, чем говядина, например. А когда в организме не хватает железа, это может привести к слабости и анемии.

Также курица содержит очень мало жиров, которые важны для кожи, ногтей и волос. Животные жиры важны для нормальной работы нервной системы. Если жиры потреблять в меньшем количестве, чем это нужно организму, это приведет к дефициту энергии и нарушению работы внутренних органов. К примеру, свиной жир помогает выделению желчи и ферментов, участвует в пищеварении и улучшает микрофлору кишечника.

Также врачи отмечают, что если есть только курятину, то это может привести к недостатку некоторых волокон, без которых невозможно надлежащее функционирование организма. Поэтому следует разнообразить свой рацион другими видами мяса и не ограничиваться курятиной.

Что нужно есть еще, чтобы предотвратить анемию

Кроме куриного мяса, чтобы не испытывать проблем со здоровьем, нужно употреблять другие продукты питания с высоким содержанием железа. Это свиная, куриная и говяжья печень, мясо кролика, ягненка, индейки, говяжий язык. Также есть каши – гречневую, пшенную, ячневую и овсяную.

Очень много железа в ягодах черники, сухофруктах, орехах, тыквенных и подсолнечных семенах. Зеленые листовые овощи также богаты содержанием железа, в частности шпинат и морская капуста. Также в рацион следует включить бобовые – фасоль и горох, сою и желток яиц. Обязательно следует употреблять морепродукты, икру морской рыбы и сельдь.

Также следует обратить особое внимание на употребление молочных продуктов, предотвращающих дефицит железа в организме.

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