Почему все время хочется есть: симптомом каких болезней может быть постоянный голод

Наверное, многим знакома ситуация, когда после хорошего обеда снова хочется что-нибудь съесть. Начинается "доедание" — то кусочек пирога, шоколадка, орешки и т.д.

Для этого может быть много причин – психологических, физиологических, физических и т.п. А в некоторых случаях это может свидетельствовать о серьезных патологиях и болезнях.

Какой бывает голод

Голод может быть физическим и психологическим. Физический голод нарастает медленно, постепенно и зависит от того, когда человек в последний раз ел. Психологический, или еще как его называют эмоциональный голод, возникает быстро и провоцирует тягу к определенным продуктам.

Как отличить физический голод от психологического? Настоящий, физический голод возникает через 4-5 часов после еды и сопровождается определенными ощущениями, как пустота в желудке, даже урчание, может сопровождаться слабостью. Психологический голод не сопровождается физическими ощущениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Он может быть вызван скукой, тревогой, напряжением, горем печалью и другими эмоциями.

Почему все время хочется есть: возможны физиологические и поведенческие причины

Причиной усиленного аппетита может быть выработка организмом гормона кортизола, именно его усиленно вырабатывает организм во время стрессов, именно он побуждает съесть что-нибудь калорийное.

Нарушение баланса таких гормонов, как грелин и лептин. Грелин повышает аппетит, а лептин посылает сигнал в мозг о насыщении. Когда их баланс нарушен, человек чувствует голод, даже если он плотно поел. Уровень грелина повышается из-за недостатка сна, нарушения нормального режима отдыха.

Дефицит некоторых витаминов и минералов также может вызвать тягу к определенным продуктам. Низкий уровень калия, магния и хрома провоцирует желание съесть сладкое, недостаток железа – мясо, недостаток цинка – соленое.

Если человек ест слишком много сладкого и мучного – это также может быть причиной постоянного голода. Такие продукты повышают уровень инсулина, который затем резко снижается. Из-за колебаний инсулина чувство голода возникает уже примерно через час после еды.

Соленые продукты и блюда с добавлением острых специй могут стимулировать повышенную выработку желудочного сока и провоцировать аппетит.

Чувство голода можно спутать с жаждой. Поэтому иногда, когда хочется есть, следует выпить дополнительный стакан воды. Но не сока, кофе или чая.

Постоянный голод может быть следствием экстремальных диет – это сигнал от организма восстановления баланса нутриентов.

Предменструальный синдром. Во время ПМС в организме женщины изменяются уровни эстрогена и прогестерона, эти гормональные колебания приводят к увеличению аппетита.

Повышать аппетит может прием некоторых лекарств, например, гормональных препаратов, антигистаминных, антидепрессантов, нейролептиков, кортикостероидов.

Какие болезни могут провоцировать постоянное желание есть

Повышенный аппетит, чрезмерное чувство голода могут являться признаком таких заболеваний как:

Гипертиреоз – заболевание щитовидной железы. Гормоны, производимые этой железой, контролируют скорость метаболизма, обмен веществ, также влияют на вес и настроение. В случае если таких гормонов вырабатывается очень много человек постоянно испытывает голод. При этом существенного набора веса мы не наблюдаем, а иногда даже человек худеет. Сахарный диабет. При диабете уровень глюкозы в крови остается аномально высоким. Из-за недостатка инсулина или из-за инсулинорезистентности глюкоза из крови не может попасть в клетки, организм не может превращать пищу в энергию. А недостаток энергии вызывает чувство голода. Гипогликемия – это состояние, при котором концентрация глюкозы в крови ниже нормы, она может возникнуть у людей, потребляющих очень мало углеводов. Если показатели глюкозы в крови ниже 3,5 ммоль/л организм высвобождает глюкозу из печени, чтобы поднять ее уровень в крови до нормального. А чувство голода возникает как реакция мозгового центра на низкую концентрацию глюкозы в крови. Гастрит или хронический гастрит с повышенной кислотностью может провоцировать постоянное желание есть. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, которые постоянно беспокоят пациента, как то изжога, ноющая боль в желудке, человек начинает часто есть и чаще всего переедает. Булимия является расстройством пищевого поведения, которое характеризуется перееданием и последующим избавлением от пищи с помощью рвоты, слабительных и других средств. Человек испытывает неконтролируемые приступы голода, но при этом не чувствует вкуса пищи и сытости. Чаще всего булимия обусловлена ​​психологическими расстройствами — на их фоне возникает чувство заброшенности, одиночества, тревоги, которые заглушаются с помощью пищи. Синдром Прадера-Вилли. Это редкое заболевание, о котором тоже следует знать, связанное с генетическими особенностями — нарушением концентрации гормонов грелина и окситоцина, благодаря которым человек испытывает насыщение. Рак поджелудочной железы. Чувство постоянного голода может возникать в результате онкологии и является одним из немногочисленных симптомов рака поджелудочной железы. Если человек сбалансировано питается, не ест много продуктов с большим количеством жира и сахара и низким содержанием полезных веществ, но при этом постоянно чувствует голод, то необходимо проверить желудок и сделать хотя бы УЗИ поджелудочной железы. Этот вид рака обычно протекает бессимптомно и диагностируется на более поздних стадиях.

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