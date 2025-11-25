- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 358
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему вы просыпаетесь в 2–3 часа ночи и как опять заснуть без проблем
Регулярные ночные пробуждения могут оказать серьезное влияние на ваше здоровье.
Вы часто просыпаетесь ночью и считаете это нормой? На самом деле регулярное нарушение сна сигнализирует о потенциальных проблемах со здоровьем.
Почему важно хорошо высыпаться
Если сон постоянно прерывается, тело теряет необходимую фазу глубокого восстановления. Утром вы чувствуете усталость, раздражительность и нехватку энергии. Частые ночные пробуждения могут свидетельствовать о серьезных нарушениях здоровья, таких как апноэ во время сна, хроническая тревожность или заболевания внутренних органов.
Основные причины частых пробуждений
Стресс и эмоциональное перенапряжение.
Неправильные вечерние привычки: кофе, алкоголь, поздняя пища.
Гормональные изменения.
Заболевания сердца, почек или легких.
Что делать, если вы регулярно просыпаетесь ночью
Создайте комфортные условия для сна: температура около +18°C, тишина, удобная кровать.
Ограничьте потребление пищи и напитков перед сном.
Соблюдайте постоянный график отхода ко сну и подъема.
Используйте технику релаксации, медитации или легкую йогу.
Избегайте гаджетов за час до сна.
Не игнорируйте ночные пробуждения. Иногда это нормально, но если они повторяются, следует изменить привычки или обратиться к специалисту. Качественный сон — основа здоровья, а понимание причин пробуждений — первый шаг к спокойному отдыху и бодрому утру.