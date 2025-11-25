Почему вы просыпаетесь в 2–3 часа ночи и как опять заснуть без проблем

Причины ночных пробуждений / © pexels.com

Реклама

Вы часто просыпаетесь ночью и считаете это нормой? На самом деле регулярное нарушение сна сигнализирует о потенциальных проблемах со здоровьем.

Почему важно хорошо высыпаться

Если сон постоянно прерывается, тело теряет необходимую фазу глубокого восстановления. Утром вы чувствуете усталость, раздражительность и нехватку энергии. Частые ночные пробуждения могут свидетельствовать о серьезных нарушениях здоровья, таких как апноэ во время сна, хроническая тревожность или заболевания внутренних органов.

Основные причины частых пробуждений

Стресс и эмоциональное перенапряжение.

Неправильные вечерние привычки: кофе, алкоголь, поздняя пища.

Гормональные изменения.

Заболевания сердца, почек или легких.

Что делать, если вы регулярно просыпаетесь ночью

Создайте комфортные условия для сна: температура около +18°C, тишина, удобная кровать. Ограничьте потребление пищи и напитков перед сном. Соблюдайте постоянный график отхода ко сну и подъема. Используйте технику релаксации, медитации или легкую йогу. Избегайте гаджетов за час до сна.

Не игнорируйте ночные пробуждения. Иногда это нормально, но если они повторяются, следует изменить привычки или обратиться к специалисту. Качественный сон — основа здоровья, а понимание причин пробуждений — первый шаг к спокойному отдыху и бодрому утру.