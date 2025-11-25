ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
358
Время на прочтение
1 мин

Почему вы просыпаетесь в 2–3 часа ночи и как опять заснуть без проблем

Регулярные ночные пробуждения могут оказать серьезное влияние на ваше здоровье.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Причины ночных пробуждений

Причины ночных пробуждений / © pexels.com

Вы часто просыпаетесь ночью и считаете это нормой? На самом деле регулярное нарушение сна сигнализирует о потенциальных проблемах со здоровьем.

Почему важно хорошо высыпаться

Если сон постоянно прерывается, тело теряет необходимую фазу глубокого восстановления. Утром вы чувствуете усталость, раздражительность и нехватку энергии. Частые ночные пробуждения могут свидетельствовать о серьезных нарушениях здоровья, таких как апноэ во время сна, хроническая тревожность или заболевания внутренних органов.

Основные причины частых пробуждений

  • Стресс и эмоциональное перенапряжение.

  • Неправильные вечерние привычки: кофе, алкоголь, поздняя пища.

  • Гормональные изменения.

  • Заболевания сердца, почек или легких.

Что делать, если вы регулярно просыпаетесь ночью

  1. Создайте комфортные условия для сна: температура около +18°C, тишина, удобная кровать.

  2. Ограничьте потребление пищи и напитков перед сном.

  3. Соблюдайте постоянный график отхода ко сну и подъема.

  4. Используйте технику релаксации, медитации или легкую йогу.

  5. Избегайте гаджетов за час до сна.

Не игнорируйте ночные пробуждения. Иногда это нормально, но если они повторяются, следует изменить привычки или обратиться к специалисту. Качественный сон — основа здоровья, а понимание причин пробуждений — первый шаг к спокойному отдыху и бодрому утру.

Дата публикации
Количество просмотров
358
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie