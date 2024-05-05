Почему выпадает очень много волос: врачи объяснили, какого витамина не хватает организму

Витамины очень важные составляющие иммунитета человека, поэтому, когда их не хватает, могут возникать различные проблемы со здоровьем. В том числе и выпадение волос.

Специалисты утверждают, что очень часто избыточное выпадение волос и ранняя седина связаны с недостаточным количеством витамина В12 в организме. Его основная роль состоит в том, чтобы поддерживать клетки крови и нервные клетки в здоровом состоянии. Поэтому врачи считают, что недостаток этого витамина сочетается с дефицитом фолиевой кислоты и биотина.

Человек получает витамин В12 с молочными продуктами, мясом и обогащенными злаками, но часто бывает, что его усвоение с пищей затруднено.

В National Institutions of Health были опубликованы результаты исследования, проводимого для анализа влияния витамина В12 на организм человека. В эксперименте приняли участие 52 участника. Как пояснил дерматолог Эрик Швайгер, из-за недостатка меланина, содержащегося в волосяных фолликулах, в волосах рано появляются седые пряди.

Еще один дерматолог, Майкл Эйдельман, указал, что появление ранней седины может быть потенциально связано с дефицитом витамина В12.

При этом выпадение волос является первым броским симптомом дефицита этого витамина в организме. Однако следует также обратить внимание на другие признаки:

слабость, усталость, отсутствие энергии;

бледная кожа;

головокружение и одышка;

ускоренное сердцебиение;

онемение в конечностях, покалывание;

потеря аппетита;

когнитивные конфигурации (в том числе и утрата памяти);

депрессия.

О низком уровне витамина В12 в организме также могут свидетельствовать истончение волос по всей длине, быстрое поседение, ломкость и сухость волос, расширение линии роста волос и т.д.

В каких продуктах содержится витамин В12

Чемпионом по содержанию витамина В12 является говяжья печень (на 100 г незамороженного продукта 80-130 мкг вещества). Также он содержится в свиной печени, говяжьих почках, куриной печени, красном мясе, куриной груди, мидиях, осьминогах, форели, сельди, скумбрии, жирных сырах, кисломолочных напитках, куриных яйцах.

Читайте также: