Почему выпадают волосы: 5 пищевых привычек, которые могут к этому привести

Почему выпадают волосы

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Выпадение волос — это сложная проблема, на которую влияют множество факторов: генетика, образ жизни, стресс. Одним из важнейших, но часто недооцененных аспектов есть пищевые привычки. То, что мы едим, оказывает непосредственное влияние на здоровье волосяных фолликулов и общее состояние волос.

Эксперты собрали пять распространенных ошибок в питании, которые могут стать причиной выпадения волос. Дефицит или, наоборот, избыток определенных питательных веществ в рационе могут свести на нет все усилия по уходу за шевелюрой, даже если вы обращаетесь к лучшим специалистам. Итак, если вы заметили ухудшение состояния волос, возможно, пора пересмотреть свой рацион.

Пищевые привычки, которые могут приводить к выпадению волос

1. Чрезмерное ограничение калорий

Калории — это не просто цифры, это топливо для всех жизненно важных процессов в организме, от физической активности до роста волос. Если при попытках похудеть вы значительно снижаете калорийность рациона ниже базового уровня, необходимого для обеспечения минимальных потребностей организма, ваше тело начинает экономить энергию. К примеру, оно не может «экономить» на работе сердца, но вполне может замедлить или остановить рост волос.

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Хотя конкретный механизм связи между чрезмерным ограничением калорий и выпадением волос еще до конца не изучен, сам факт такой взаимосвязи подтвержден научными наблюдениями. Исследования свидетельствуют, что значительная потеря веса или низкокалорийные диеты могут привести к телогеновой алопеции — состоянию, при котором волосы преждевременно переходят в фазу покоя и выпадают. Поэтому важно убедиться, что ваш дефицит калорий не чрезмерно жесткий и позволяет организму получать достаточно энергии для поддержания всех функций, включая здоровье волос.

2. Дефицит белка

Белки являются основным строительным материалом для всех тканей нашего организма, включая даже неодушевленные структуры, такие как волосы и ногти. Без достаточного количества белка организм не может эффективно строить и восстанавливать клетки.

Что касается волос, то их основной компонент — это белок под названием кератин. Организм синтезирует кератин из аминокислот, полученных из белковой пищи. Если в вашем рационе не хватает белка, производство кератина замедляется, что приводит к ослаблению волос, его ломкости и выпадению. Дефицит белка является одной из частых причин диффузного выпадения волос. Включение достаточного количества источников качественного белка (мясо, рыба, яйца, бобовые, молочные продукты) может радикально улучшить состояние вашей прически.

3. Недостаточное потребление цинка

Цинк — это жизненно важный микроэлемент, участвующий в работе более 100 ферментов в организме. Он является ключевым для поддержки крепкой иммунной системы, синтеза ДНК, восстановления тканей и создания белков.

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Дефицит этого микроэлемента может проявляться очень разнообразно, и одним из его заметных последствий является алопеция (выпадение волос). Цинк играет немаловажную роль в цикле роста волос, воздействуя на функцию волосяных фолликулов, нормализация уровня цинка в организме способна способствовать восстановлению роста волос. Хорошими источниками цинка есть мясо, моллюски, семена тыквы, бобовые и орехи.

4. Нехватка железа

Железо является ключевым минералом, прежде всего ответственным за транспорт кислорода в крови. Оно входит в состав гемоглобина в эритроцитах, который доставляет кислород ко всем тканям и клеткам нашего тела, включая волосяные фолликулы.

Когда дефицит железа становится значительным (состояние, известное как железодефицитная анемия), страдает весь организм и волосы в частности. Его выпадение является распространенным симптомом. Результаты заседаний показали, что железо может играть особенно важную роль в выпадении волос по женскому типу, хотя мужчины также могут страдать от этого из-за железодефицита. Поэтому если у вас начались проблемы с прической, обязательно проверьте уровень железа в организме. Источниками железа являются красное мясо, печень, шпинат, чечевица и обогащенные злаки.

5. Чрезмерное потребление некоторых добавок

Не только дефициты, но и чрезмерное потребление определенных питательных веществ может негативно отражаться на состоянии волос. Исследования показывают, что к выпадению волосы могут приводить, в частности, перебор с селеном, витамином А и витамином Е.

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Например, избыток витамина А может вызвать алопецию, а токсичность селена (селеноз) также сопровождается выпадением волос и ломкостью ногтей. Ученые также указывают на другие токсические симптомы, возникающие у тех, кто самостоятельно и бесконтрольно обогащает рацион диетическими добавками. Именно поэтому врачи и диетологи настоятельно не рекомендуют вводить в питание биологически активные добавки (БАДы) без четких показаний, подтвержденных медицинскими анализами, например, в виде дефицитных состояний. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом приема любых добавок.

Здоровье волос является отражением общего состояния организма, и питание играет в этом ключевую роль. Сбалансированный и разнообразный рацион — лучшая инвестиция в красоту и прочность ваших волос.