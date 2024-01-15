Почему выпадают волосы: неожиданные причины и когда это тревожный симптом

Увидев после очередного расчесывания десяток выпавших волосков на гребне, многие начинают паниковать и принимать немедленные меры по сохранению шевелюры. Одни бесконтрольно принимают витамины для волос от выпадения, другие стараются реже мыть и расчесывать волосы, чтобы не видеть волосопад. Однако волосы должны выпадать, и это абсолютно нормально. Но всегда ли нет причин для паники?

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Yahoo Life, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Какое нормальное количество волос выпадает ежедневно?

Терять волосы каждый день – это нормально, и на самом деле мы теряем больше, чем вы, наверное, думаете. «В среднем мы теряем от 100 до 150 прядей в день, – говорит трихолог Гретхен Фризе. — Кто-то теряет поменьше, а кто побольше. Это зависит от того, на какой стадии роста волосы вы находитесь”.

Существуют разные стадии роста волос: анаген – фаза роста; катаген — переходная фаза, когда волосы начинают выходить из фолликулов; телоген – фаза покоя; и экзоген – фаза выпадения.

Нет совершенной науки относительно того, когда вы входите в эти фазы роста волос, но некоторые данные свидетельствуют о том, что люди чаще вступают в фазу выпадения осенью, когда погода становится холоднее и люди получают меньше витамина D от солнца. Вы также можете терять больше волос или, по крайней мере, замечать их выпадение в дни мытья головы или в другие дни, когда вы уделяете коже головы немного больше внимания.

Так как узнать, является ли нормой выпадения волос в вашем случае? Хотя доктор Сьюзан Массик, дерматолог из Университета штата Огайо, говорит, что потеря волос каждый день — это нормально, вы можете терять необычное количество волос, если замечаете "горсточки волос" или если чувствуете, что они легко выпадают, когда вы проводите руками по волосам. Залысины на коже головы также могут являться признаком того, что вы теряете больше волос, чем можете восстановить.

Что может привести к потере волос?

Выпадение волос, когда они выходят за пределы нормы, обычно являются симптомом других процессов, происходящих в вашем организме. Существует много различных причин, которые могут привести к выпадению волос, например:

изменения гормонального фона, например после родов;

стресс;

анемия;

дефицит питательных веществ, например недостаток белка;

дефицит витаминов, в том числе витаминов А и D;

заболевание щитовидной железы;

лекарства, такие как антидепрессанты или бета-блокаторы;

химиотерапия.

Интенсивное жизненное событие — например, смерть в семье или даже приступ болезни, например COVID-19, — также может быть причиной выпадения волос. Временная потеря волос, вызванная сильным стрессом для организма – физическим или эмоциональным – известна как телогеновая алопеция.

Многие столкнулись с телогенной алопецией после того, как получили положительный результат теста на COVID-19. Хорошая новость заключается в том, что волосы обычно возвращаются к своему нормальному циклу роста, как только ваш организм достигает равновесия.

Как аутоиммунные состояния влияют на выпадение волос

Хотя ваши волосы могут восстановиться после быстрой болезни или особенно стрессового периода, выпадение волос также может быть связано со сбоем в работе иммунной системы. Волчанка, аутоиммунное заболевание, которое может поражать многие участки тела, может привести к выпадению волос, вызывая воспаление кожи головы и других волосяных фолликулов, в результате чего волосы, включая брови, ресницы и волосы на лице, утончаются и выпадают.

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Пожалуй, самым известным заболеванием, которое приводит к потере волос, является алопеция, которая, как объясняет Массик, "заставляет вашу собственную иммунную систему атаковать волосяные фолликулы [так], что волосы просто выпадают, обычно клочьями, оставляя после себя гладкую кожу".

Существует еще одно состояние кожи, о котором следует знать: если вы заметили зуд и раздражение кожи головы, возможно, у вас аутоиммунное заболевание – псориаз кожи головы. Хотя это состояние не излечимо, существуют методы лечения, которые делают его более управляемым.

Когда выпадение волос – это генетика?

Иногда в основе выпадения волос лежит генетика. Облысение по мужскому или женскому типу, которое также называют андрогенной алопецией, является самой распространенной причиной выпадения волос. Оно вызвано унаследованной чувствительностью к гормону дигидротестостерона или ДГТ.

Выпадение волос может проявиться в любой момент после полового созревания, и само место, где они происходят, часто выглядят по-разному у мужчин и женщин. У мужчин, как правило, линия роста волос падает, тогда как у женщин центральная часть волос со временем расширяется.

Долгое время люди считали, что гены облысения наследуются от отца вашей матери (особенно если вы мужчина), но это не так. Гены облысения могут наследоваться с обеих сторон — поэтому наличие «лысого купола» у одного из дедушек или бабушек не обязательно означает, что вы будете следовать их примеру.

Как узнать, стоит ли беспокоиться о выпадении волос?

В общем, незначительная потеря волос не является большой проблемой, но если вы замечаете значительные изменения в количестве потерянных волос, вам следует обратиться к врачу первичной медицинской помощи для проведения анализов. Он может исключить некоторые из основных причин выпадения волос, например дефицит витаминов или заболевания щитовидной железы. Это особенно важно, если вы чувствуете какие-либо другие симптомы, кроме выпадения волос, которые могут свидетельствовать о более серьезных проблемах.

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