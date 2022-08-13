Почему японские женщины не стареют и не толстеют

Японка Наоми Морияма (Naomi Moriyama) в соавторстве с Уильямом Дойлом, описывая кухню своей матери в книге «Японские женщины не полнеют и не стареют» открывает секреты японского долголетия, возрастной системы питания, позволяющей надолго быть красивой и стройной.