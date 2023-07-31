Подобно наркомании: чрезмерное пребывание в онлайн сервисах оказывает негативное влияние на психику

Проект доклада Европейского парламента по поводу ужасных последствий для психического здоровья чрезмерного пребывания за экраном гаджетов призывает ЕС к решению этой проблемы.

В среднем каждый четвертый ребенок или молодой человек в возрасте от 16 до 24 лет проводят в интернете более 7 часов в день, а более двух-трех часов перед экраном уже считается чрезмерным экранным временем.

В проекте доклада депутата Ким ван Спрарентак подробно описываются проблемы, с которыми может столкнуться человек из-за слишком долго пребывания за экраном гаджетов.

"Захватывающий дизайн"

Как отмечается в докладе современные онлайн игры, социальные медиа, потоковые сервисы для фильмов, сериалов или музыки, онлайн-рынки или веб-магазины, а также программы для знакомств не предназначены, чтобы "обслуживали посетителей", а разработаны таким образом, чтобы пользователи тратили максимальное количество времени, денег на платформах.

Например, "психологическими трюками, чтобы удерживать потребителей онлайн", как считают авторы доклада, являются такие функции, как бесконечная прокрутка или автоматическое воспроизведение по умолчанию, функции страницы «потяните, чтобы обновить» или персонализированные рекомендации.

Чтобы привлечь пользователей разработанные функции влияют на «психологические потребности, уязвимость и желание потребителей, такие как социальная принадлежность, социальная тревога или страх потерять». А сообщения заманивают потребителей на платформы, давят на людей уведомлениями о прочтении.

Последствия для психического здоровья в результате чрезмерного пользования Интернетом

По мнению нидерландского законодателя, зависимость от использования Интернета имеет подобные побочные эффекты к наркотической зависимости, которые в отличие от онлайн-зависимостей строже регулируются. Злоупотребление цифровыми технологиями может привести к снижению уровня серого вещества в определенных областях мозга, что происходит с зависимыми от алкоголя или героина.

Чрезмерное время перед экраном и много социальных медиа могут повлечь за собой неспособность сконцентрироваться, импульсивность, расстройства нейроразвития, ограничить когнитивные способности, вызвать трудности с обучением и памятью, говорится в отчете.

Возрастает риск стресса и выгорания, перегрузки информации и сенсорных раздражителей.

Согласно исследованиям зависимые пользователи вдвое чаще, чем пользователи, проводящие несколько часов в Интернете, испытывают такие проблемы психического здоровья, как депрессия, низкая самооценка, расстройства пищевого поведения, тревога, высокий уровень воспринимаемого стресса, пренебрежение семьей и друзьями, потеря самоконтроля, отсутствие сна.

Также у них существует риск появления обсессивно-компульсивных симптомов, таких как навязчивые покупки среди молодежи или проблемы с выполнением повседневных обязательств, что приводит к снижению оценок, плохой успеваемости в школе, академической успеваемости или плохой работе.

В документе сообщается, что обычно мальчики, лица мужского пола проводят больше времени за играми и электронными устройствами. Однако девушки, женщины чаще страдают последствиями чрезмерного пребывания в Интернете. Женщины-пользователи Интернета вдвое чаще имеют клинически значимые уровни симптомов депрессии, чем мужчины.

В проекте отчета отмечается, что введение ограничений по времени для онлайн-сервисов недостаточно для решения проблем зависимости. Евродепутат считает необходимо установить правила, которые лишат онлайн-сервисы функций, вызывающих зависимость у потребителей.

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