Подвариант "Омикрона" BA.2 лучше размножается в легких и вызывает более тяжелые изменения — ученые

Подвариант "Омикрона" BA.2 лучше размножается в легких и вызывает более тяжелые изменения — ученые

Японские вирусологи обнаружили, что вариант "Омикрона" распространяется еще быстрее.

Штам "Омикрон BA.2" оказывает нагрузку на легкие в 9 раз выше, чем его предшественник.

К такому выводу пришли ученые после эксперимента, в котором они заразили хомячков как BA.1, так и BA.2 вариантами коронавируса. Оказалось, что вирусная нагрузка на периферии легких у животных, инфицированных BA.2, в девять раз выше.

Результаты исследования опубликовали на bioRxiv.

Подвариант омикрона BA.2, который в начале 2022 года стал распространяться быстрее своего предшественника, приобрел 28 дополнительных мутаций.

Вероятно, это и сделало его более заразным — датские медики выяснили, что вероятность заболеть им при контакте с заразившимся родственником на 33% выше, чем при контакте с заразившимся первоначальным вариантом омикрона. Об остальных свойствах BA.2 было известно мало.

Так Министерство Здравоохранения Дании, проанализировав предварительные данные о заболеваемости, сообщило, что пока нет причин предполагать, что новый подвариант вызывает более тяжелую инфекцию.

Сперва ученые посмотрели, как хорошо сыворотка 17 переболевших BA.1 нейтрализует BA.2. Ученые обнаружили, что нейтрализующая активность такой сыворотки против BA.2 в 1,4 раза меньше, чем против BA.1 (p = 0,091).

Затем вирусологи перешли к испытаниям in vivo. Они заразили хомячков как новым подвариантом (4 особи), так и первоначальным омикроном (4 особи). Животные, инфицированные BA.2, имели значительно более высокую вирусную нагрузку в периферических клетках легких — в 9,3 раза больше, чем зараженные BA.1, а это значит, что новый подвариант быстрее и лучше размножается в легких.

Министерство здравоохранения Украины

Кроме этого, на гистологическом анализе в легких зараженных BA.2 хомячков воспалительные изменения, кровотечения, а также повреждения альвеол были значительно более выражены, чем у хомячков, инфицированных BA.1 — то есть вторая версия омикрона не только быстрее размножается, но и сильнее повреждает легкие.

Напомним, в Украине уже зафиксировали новый вариант штамма коронавируса "Омикрон BA.2".

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин.

"О вариантах BA.1, BA.2 — да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон," то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения людей, вернувшихся из-за границы", — заявил Кузин.

Заметим, что в некоторых частях Европы и Азии BA.2 или "Стелс" начинает вытеснять BA.1. Так, в ряде стран на этот подвариант приходится более половины изучаемых инфицирований. По словам ВОЗ, данных о разнице между подвариантами пока недостаточно для того, чтобы делать выводы об их опасности, однако несколько исследований уже показали, что BA.2 является более заразным, чем исходная линия.

Ранее сообщалось, что "невидимый" вариант "Стелс" имеет много общих мутаций со стандартным "Омикроном", но в нем отсутствуют конкретные генетические изменения, позволяющие использовать лабораторные ПЦР-тесты для выявления возможных случаев инфицирования.