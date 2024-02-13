Похудеете или наберете вес: что будет, если ежедневно пить сок — ученые из Гарварда рассказали все

Ученые из Гарварда провели исследования, которые показали, как сок влияет на разные процессы человека и заодно выяснили, можно ли похудеть, если пить сок.

Ведущий исследователь питания и профессор эпидемиологии Уолтер Уиллетт из Гарвардского университета вместе с детской эндокринологиней и доктором наук Тамарой Хэннон заявил, что самая главная проблема, связанная с соками, это количество, поступающее в организм.

Как сок влияет на организм

Многих людей беспокоит, можно ли ежедневно употреблять сок, сто процентов. С одной стороны, фрукты полезны, но учёные утверждают, что между фруктами и соком существует большая разница.

Хэннон, например, указывает, что "цельные фрукты и овощи содержат набор питательных веществ – углеводов, белков, жиров, минералов и витаминов, содержащихся в клетчатке. Например, употребление цельного яблока не повышает уровень сахара в крови, поскольку фруктоза, сахар, который естественно содержится во фруктах и некоторых овощах, высвобождается в кровь медленно. А вот употребление яблочного сока быстро наполняет кровь фруктозой.

Доктор наук объясняет, что кровь человека не должна быть "сладкой", ведь это опасно для органов. В нашем организме существует множество механизмов, которые помогают ему быстро избавляться, поддерживая нормальный уровень. Например, печень, метаболизирующая сахар, превращает большую его часть в жир.

Специалисты объяснили, когда мы потребляем калории в твердом виде (целые фрукты или овощи), то наш мозг лучше распределяет их по времени, а вот если те же калории выпить, то организм не почувствует себя сытым, а потому со временем человек начнет переедать.

Можно ли похудеть, если пить сок

Можно ли пить соки каждый день / Фото: Unsplash

Согласно новому исследованию увеличение веса у взрослых и детей связано с употреблением стакана или более стопроцентного сока в день. Виллетт объясняет, что один стакан апельсинового сока, например, равен трем апельсинам. Но кто ест три апельсина за раз. А вот, испытывая жажду, мы можем выпить и более одного стакана жидкости. Это приведет к скачку сахара в крови и добавит калорий.

По мнению экспертов, со временем большое количество сахара в крови может привести к резистентности к инсулину, метаболическому синдрому, развитию диабета, болезням сердца и ожирению.

Сколько сока можно пить взрослым и детям в день

В связи с беспокойством по поводу роста детского ожирения и кариеса, ученые рекомендуют полностью исключить сок из рациона детей до 1 года. В возрасте от 1 до 3 лет в день можно выпивать не более 100 г стопроцентного сока, а детям от 4 до 6 лет рекомендовано употреблять около одного стакана в день.

Согласно национальным рекомендациям США о питании подростков и взрослых, здесь дневной нормой считается не более 325 граммов стопроцентного сока.

По данным исследования, каждый дополнительный стакан сока связан у детей с увеличением индекса массы тела на 0,03. У взрослых этот показатель в среднем 0,02.

Итак, основное заключение ученых – лучше сократить количество выпитого сока, но увеличить фрукты в рационе.

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