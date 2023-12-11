Похудение и поддержка обмена веществ: как и сколько нужно пить масло черного тмина

Как правильно пить черный тмин для похудения и улучшения здоровья? Помните, перед употреблением проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Масло черного тмина изготовляют из сырого растения, используя метод холодного отжима для обработки. Благодаря этому продукт сохраняет все свои полезные свойства и оказывает положительное влияние на организм.

Масло черного тмина как принимать для здоровья и похудения

Если вы хотите устранить проблемы с пищеварением (в том числе для похудения), повысить иммунитет и провести профилактику заболеваний, рекомендуется следующая схема:

дети (от шести лет) не больше половины чайной ложки в сутки;

взрослые дважды в день по чайной ложке натощак.

В любом случае препарат употребляют за 15 минут до еды, запивая 100 мл воды (можно заменить морковным соком). Употребление продукта продолжают в течение 4 месяцев, а затем делают перерыв не менее 2 месяцев.

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Если вам нужно устранить гипертонию, берут 100 мл масла черного тмина и разбавляют с соком лимона медом. Хранят в холодильнике и принимают дважды в день.

Что будет если натощак пить масло черного тмина

Что будет если натощак пить масло черного тмина / Фото: Pexels

Следуя регулярному употреблению, можно добиться следующих результатов:

нормализуется работа внутренних органов;

повысится активность иммунной системы;

укрепятся локоны, волосы начнут лучше расти;

восстановится естественный цвет волос (при появлении первой седины);

нейтрализуется патогенная флора в организме;

снизится уровень плохого холестерина;

усилится отток желчи;

организм освободится от свободных радикалов

Если отсутствуют явные проблемы с организмом, то употребление утром натощак масла черного тмина помогает поддержать здоровый обмен веществ и повысить сопротивляемость организма к внешним факторам.

Как правильно пить черный тмин для похудения

Для похудения масло черного тмина пьют по особой схеме, проводя два курса (по месяцу). В первый месяц из рациона исключают углеводную пищу и пьют масло следующим образом:

первые 7 дней – чайная ложка перед завтраком, запросы стаканом воды;

вторая неделя — 2 чайные ложки перед завтраком, запросы стаканом воды;

третью неделю — по 2 чайные ложки перед завтраком, запивая 2 стаканами воды;

последнюю неделю – повторяете первые 7 дней.

На второй месяц диета должна быть обеднена жирами, а масло уже пьют по другой схеме:

первые 7 дней – столовая ложка к завтраку без воды;

вторая неделя — 2 столовые ложки к завтраку без воды;

третья неделя — пара чайных ложек трижды в день до еды (за полчаса);

последняя неделя – 2 чайные ложки перед завтраком и запросы 2 стаканами воды.

При соблюдении дозировки и правил приема вред для организма исключен. А самочувствие улучшается практически сразу. Однако помните, для безопасного похудения нужно просмотреть свои пищевые привычки, добавить спорт в ежедневные занятия, соблюдать питьевой режим. Масло черного тмина может быть только добавлением в рацион. Также обязательно перед употреблением проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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