Похудение и поддержка обмена веществ: как и сколько нужно пить масло черного тмина

Как правильно пить черный тмин для похудения и улучшения здоровья? Помните, перед употреблением проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Масло черного тмина изготовляют из сырого растения, используя метод холодного отжима для обработки. Благодаря этому продукт сохраняет все свои полезные свойства и оказывает положительное влияние на организм.
Масло черного тмина как принимать для здоровья и похудения
Если вы хотите устранить проблемы с пищеварением (в том числе для похудения), повысить иммунитет и провести профилактику заболеваний, рекомендуется следующая схема:
- дети (от шести лет) не больше половины чайной ложки в сутки;
- взрослые дважды в день по чайной ложке натощак.
В любом случае препарат употребляют за 15 минут до еды, запивая 100 мл воды (можно заменить морковным соком). Употребление продукта продолжают в течение 4 месяцев, а затем делают перерыв не менее 2 месяцев.
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Если вам нужно устранить гипертонию, берут 100 мл масла черного тмина и разбавляют с соком лимона медом. Хранят в холодильнике и принимают дважды в день.
Что будет если натощак пить масло черного тмина
Следуя регулярному употреблению, можно добиться следующих результатов:
- нормализуется работа внутренних органов;
- повысится активность иммунной системы;
- укрепятся локоны, волосы начнут лучше расти;
- восстановится естественный цвет волос (при появлении первой седины);
- нейтрализуется патогенная флора в организме;
- снизится уровень плохого холестерина;
- усилится отток желчи;
- организм освободится от свободных радикалов
Если отсутствуют явные проблемы с организмом, то употребление утром натощак масла черного тмина помогает поддержать здоровый обмен веществ и повысить сопротивляемость организма к внешним факторам.
Как правильно пить черный тмин для похудения
Для похудения масло черного тмина пьют по особой схеме, проводя два курса (по месяцу). В первый месяц из рациона исключают углеводную пищу и пьют масло следующим образом:
- первые 7 дней – чайная ложка перед завтраком, запросы стаканом воды;
- вторая неделя — 2 чайные ложки перед завтраком, запросы стаканом воды;
- третью неделю — по 2 чайные ложки перед завтраком, запивая 2 стаканами воды;
- последнюю неделю – повторяете первые 7 дней.
На второй месяц диета должна быть обеднена жирами, а масло уже пьют по другой схеме:
- первые 7 дней – столовая ложка к завтраку без воды;
- вторая неделя — 2 столовые ложки к завтраку без воды;
- третья неделя — пара чайных ложек трижды в день до еды (за полчаса);
- последняя неделя – 2 чайные ложки перед завтраком и запросы 2 стаканами воды.
При соблюдении дозировки и правил приема вред для организма исключен. А самочувствие улучшается практически сразу. Однако помните, для безопасного похудения нужно просмотреть свои пищевые привычки, добавить спорт в ежедневные занятия, соблюдать питьевой режим. Масло черного тмина может быть только добавлением в рацион. Также обязательно перед употреблением проконсультируйтесь с лечащим врачом.
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