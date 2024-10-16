Похудение по гороскопу: астрологи рассказали, какую диету выбирать каждому знаку зодиака

На сегодняшний день существует множество разнообразных диет. Однако, говорят астрологи, чтобы похудеть, каждый знак зодиака должен избрать свою.

Какие блюда следует включить в свой рацион разным знакам зодиака, чтобы диета была максимально эффективной? Астрологи уверены, что у представителей всех созвездий есть определенные схожие моменты, однако для каждого из них существуют также индивидуальные рекомендации.

Овен

Неистощимой энергией Овнов наделяет планета Марс. Однако даже этим активным представителям гороскопа иногда необходима подзарядка. Добавляйте в свой ежедневный рацион больше белка (мясные продукты, кроме баранины). А вот с кофе и пряностями следует быть аккуратнее. Не стоит подпитывать свою нервную систему излишними энергетиками.

Телец

Они находятся под покровительством планеты Венера, а потому с ранних лет производят отличный вкус. Их можно назвать настоящими гурманами. Тельцам очень тяжело ограничить себя в мучных изделиях и сладостях. Однако очень важно тренировать силу воли. Пирожные и конфеты попробуйте заменить фруктами, а еще проводите как можно больше времени на свежем воздухе.

Близнецы

Как похудеть Близнецам? Источник их энергии кроется в углеводах, ведь этот воздушный знак рожден под влиянием Меркурия, наделяющего его мозговой активностью. Поэтому не следует отказываться от цельнозернового хлеба, паст из твердых сортов и круп. Однако лучше всю тяжелую пищу употреблять в первой половине дня, а на ужин съесть легкий салатик.

Рак

На настроение и самочувствие Раков влияет Луна, а желудок считается их самым слабым местом. Очень важно следить за питанием. Этому знаку зодиака нужно отказаться от всего сладкого, жирного, бесполезного. В холодильнике Рака должны быть только свежие продукты, преимущественно морепродукты и овощи.

Лев

Каждое блюдо этого знака зодиака должно быть величественным и по-настоящему "царским". Заместителем Львов считается Солнце и им очень сложно придерживаться вегетарианской диеты. Включите в свой рацион мясо, особенно кролика и утку. Если не будет белковой пищи, вы будете испытывать хроническую усталость.

Дева

Этому знаку зодиака очень важно соблюдать режим питания. Также не следует устраивать по выходным cheat meal, когда вы едите все, чего хотите. Однако питание должно быть разнообразным, поэтому добавьте к нему фрукты, злаки, кисломолочные продукты. Еще одним важным пунктом есть потребление пищи в приятной и спокойной атмосфере.

Весы

Этим знаком зодиака управляет Венера и Весы просто невероятно любят красивую подачу блюд на стол. Не могут они удержаться, когда видят десерты. Впрочем, на сладкое налегать не стоит. Чтобы поддерживать красивую фигуру, добавьте в питание белки (рыбу, мясо, творог). Лучше отказаться от кофе, газированных напитков, чая с сахаром. Их замените минеральной водой.

Скорпион

Скорпионы чрезвычайно страстны и чувственны, поэтому им запрещается налегать на острые блюда. Основу питания должны составлять морепродукты и мясо. От полуфабрикатов лучше отказаться, потому что покровитель знака, Плутон, не любит ничего готового.

Стрелец

Покровителем этого знака зодиака является планета Юпитер, поэтому он любит пробовать что-то новое. Стрельцов так и тянет отведать экзотические блюда, однако постоянно ими питаться не стоит. Очень важно следить за размером порций – ни к чему хорошее переедание не приведет. Мучные изделия и сладости лучше заменить фруктами или ягодами. Особенно полезны черника и голубика.

Козерог

Этот знак зодиака можно назвать консерватором, а через планету-покровитель Сатурн. Месяцами представители этой земной стихии могут питаться однообразно. Однако для поддержания здоровья очень важно, чтобы рацион был разным. Не сидите на одной гречке, добавьте мясные блюда. И не забывайте пить больше жидкости.

Водолей

Покровителем Водолеев является планета Уран, отвечающая за нестандартное и креативное мышление. Поэтому этот знак зодиака любит создавать что-нибудь интересное, импровизировать на кухне. Однако звезды рекомендуют оставить эксперименты и питаться более консервативно. Для Водителей очень важно диетическое мясо (курица, кролик, индейка), злаковые и рыба.

Рыбы

Часто Рыбы могут даже забыть об обеде, особенно в порыве вдохновения. К сожалению, такое поведение может отрицательно сказаться на их здоровье. Очень важно всегда употреблять пищу по расписанию, тогда вы сможете забыть о лишних килограммах. Добавьте в рацион морскую капусту и морепродукты, а вот про газированные напитки лучше забыть.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.