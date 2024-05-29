Похудение с помощью воды с лимоном: диетолог раскрыла всю правду

О пользе употребления воды с лимоном для здоровья человека известно многое. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что она поддерживает водный баланс организма на нужном уровне. Вода с лимоном содержит витамин С, помогающий иммунной защите организма. Хотя один стакан воды с лимоном не удовлетворит полностью ежедневную потребность, он все равно увеличит количество этого витамина в организме. Цитрат, соль лимонной кислоты, связывается с кальцием и помогает блокировать образование камней в почках, что уменьшает риск образования камней в почках.

Вода с лимоном как средство для похудения предлагается во многих диетах. Как это обычно бывает, предлагается всего лишь ввести ее в свой рацион, употреблять ежедневно, например, натощак стакан воды с лимоном, или выпивать его же за пол часа до еды, и вы волшебным образом сбросите много килограммов. Соцсети пестрят предложениями потреблять воду с лимоном как легкую диету для сжигания жира. Но таким советам не хватает мнения квалифицированных специалистов.

Помогает ли вода с лимоном похудеть

Эксперты говорят, что нет.

Лимонная вода увлажняет и имеет естественную кислотность — качества, которые могут заставить вас пойти в туалет после ее употребления. И если вы взвеситесь до и после посещения туалета, конечно, вы можете обнаружить, что потеряли вес. Однако это не означает, что вы потеряли ее от волшебного питья лимонной воды утром", — объясняет зарегистрированный диетолог и специалист по диабету Кэролайн Томассон.

"Как диетолог я не совсем уверен, откуда происходит этот миф, но не существует волшебной пищи или напитков, которые могли бы помочь вам потерять жир", — настаивает Томасон. «К сожалению, работают скучные правила похудения: диета и физические упражнения являются двумя важнейшими факторами, которые вы можете изменить, чтобы похудеть».

Хотя есть определенные исследования, свидетельствующие о том, что употребление воды перед едой может помочь потребителям почувствовать сытость и в свою очередь есть меньше, эксперты говорят, что в добавлении лимона в воду нет ничего особенного, что заставило бы сбросить килограммы.

Как эффективно похудеть

Волшебной палочки для похудения не существует, поэтому для тех, кто хочет похудеть, Томасон рекомендует приобщиться к рутинным делам и начать ежедневно корректировать свой образ жизни, а именно:

Заниматься ходьбой, силовыми, кардио тренировками несколько раз в неделю.

Потреблять больше белка, фруктов и овощей, продуктов питания, здорового жира.

Отслеживать количество потребленной пищи, калорий , «чтобы получить лучшее представление о калориях, которые вы употребляете за день» и " увидеть, где вы можете внести изменения для потери веса".

Кому нельзя пить воду с лимоном

Вода с лимоном не только не помогает похудеть, но имеет определенные противопоказания. Кислота лимона, особенно натощак, способна раздражать слизистую желудка.

Вода с лимоном может вызвать изжогу и усилить кислотный рефлюкс. Лимонная кислота, содержащаяся в лимонах при регулярном потреблении, может разрушать зубную эмаль, что может привести к развитию кариеса.

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