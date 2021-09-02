Похудеть с помощью физических упражнений труднее людям с ожирением

Новое исследование показало, что во время физических упражнений наше тело неохотно тратит энергию, которая расходуется на обмен веществ.

Как показывает исследование, потеря веса с помощью физических упражнений оказывается сложнее для людей с ожирением.

Сначала ученые считали, что общая энергия, которую мы тратим за сутки, — это сумма энергии, затраченной в результате активности (начиная от легкого садоводства и до серьезных марафонов) и энергии, используемой для базовых потребностей (что заставляет нас сжигать калории, даже когда мы ничего не делаем, так же, как иммунная функция организма и заживление ран).

Но предварительные лабораторные исследования показывают, что это простое добавление не совсем верно — оценки общих ежедневных расходов, как правило, меньше суммы базовых расходов и расходов на деятельность в отдельных случаях.

Чтобы исследовать это подробнее, группа международных ученых проанализировала измерения расхода энергии в 1754 взрослых. Эти данные собирало в течение десятилетий и предоставило Международное агентство по атомной энергии.

Там обнаружили, что увеличение уровня активности, например, путем увеличения физической нагрузки, приводит к компенсации организма каждого человека путем ограничения энергии, затраченной на основные обменных функций в течение более длительного периода. Это исследование опубликовали в журнале Current Biology.

Например, если вы сожгли на пробежке 300 килокалорий, это не значит, что ваши общие энергозатраты за день настолько увеличились. Так может быть в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной — организм включает механизм компенсации.

Это может быть в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе организм начинает компенсировать эту дополнительную энергию, уменьшая расход энергии на другие процессы. Об этом рассказал ведущий автор, профессор Льюис Хэлси из Университета Роемптона.

"Подобно тому, как правительство пытается сбалансировать бюджет — если, например, он тратит больше на образование, то ему, возможно, придется тратить меньше на дорогу", — сказал он.

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Такой компенсацией частично можно объяснить эффект плато — период, когда после нескольких месяцев похудения стрелка весов надолго замирает. Человек перестает терять вес при прежних диете и активности, потому что организм начал использовать меньше энергии для базового функционирования.

В целом анализ показал, что у людей с высоким ИМТ (индексом массы тела) примерно половина сожженных калорий во время активности превращается в калории, сожженные в конце дня, тогда как у тех, у кого нормальный ИМТ, около 72% сожженных калорий во время деятельности отображались в общем суточных затратах энергии.

Что такое индекс массы тела и как его определить

Для оценки массы тела рекомендуется также рассчитывать индекс массы тела (ИМТ) по формуле ИМТ = вес/рост 2.

ИМТ — таблица

Например, при весе 97 кг и росте 1 м 87 см ИМТ = 97/1,872 — 27,7 кг/м2. Индекс массы тела следует поддерживать в пределах 18,5 — 24,9 кг/м2. Эксперты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют рассматривать значение индекса массы тела 25-30 кг/м 2 в качестве критерия избыточного веса, а значение> 30 кг/м2 — как признак ожирения.

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"Похоже, что существует... большая компенсация энергии у людей с высшим ИМТ", — говорит Хэлси.

Решение вопроса о причинно-следственной связи между компенсацией энергии и накоплением жира в организме будет ключевым для формирования и совершенствования стратегий для борьбы с ожирением, подчеркнули исследователи.

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