Похудеть за три дня на 5 килограммов без ущерба для здоровья: это миф или реальность

Людям хочется похудеть очень быстро, но безопасны ли такие диеты для здоровья, и как худеть правильно, чтобы не навредить себе.

Очень многие интересуются «быстрыми» диетами, которые помогли бы избавиться от лишних килограммов в кратчайшие сроки. Но можно ли быстро похудеть за три дня и не навредить своему здоровью? В статье собраны самые популярные экспресс-методы для похудения за три дня на 5 килограммов, а также рекомендации врачей-диетологов: как правильно похудеть и не навредить своему здоровью.

Как происходит процесс похудения при экспресс-диетах

Самыми популярными экспресс-методами для похудения считают водное и сухое голодание, с помощью мочегонного и слабительного лекарства, моно-диеты и ночной диеты. Но, чтобы выбрать любую из этих диет, нужно взвесить все «за» и «против».

Как происходит процесс похудения за три дня? Калории, полученные в результате употребления углеводов, превращаются в жировые клетки. Эти клетки склонны к разрастанию путем прилегания друг к другу. А когда человек садится на быструю диету, организм не получает калории и испытывает нехватку энергии, поэтому чтобы ее пополнить, он сжигает жиры. А на их месте тогда образуется вода и отечность.

Когда человек начинает резко сгонять воду, то есть худеть, кожа начинает обвисать там, где раньше был жир. А организм начинает работать с перебоями, потому что замедляется обмен веществ. Поэтому, после экспресс-диеты клетки будут снова работать на отложение жировой ткани, и теперь в очень ускоренном темпе. Тогда вес возвращается, и можно еще приобрести лишние «страховочные» килограммы.

Как похудеть за 3 дня на 5 килограммов

"Похудеть за три дня", — диетологи и врачи-консультанты называют опасной для здоровья утопией. Поскольку, чтобы избавиться от 5 килограммов за три дня, нужно ничего не есть и не пить в этот промежуток времени. В первые дни голодания в организме происходит расцепление собственных жиров на воду и питательные вещества. Поэтому голодающим практически не хочется пить.

Однако врачи предостерегают, что такой экспресс-метод похудения подходит не каждому по состоянию здоровья. Поскольку у голодающего может возникнуть головная боль, слабость и тошнота. А если никаких противопоказаний по здоровью нет, то таким образом можно легко похудеть на 3, 4 и 5 килограммов.

Быстро похудеть на 5 килограммов можно с помощью водной голодовки. В эти три дня нужно пить только воду в большом количестве, не стоит ничего есть. И во время периода похудения очень полезно каждый день делать клизмы.

Выходить из голодания нужно постепенно, аккуратно увеличивая порции еды. Лучше всего начинать выход с овощных салатов, заправленных оливковым маслом, и овощных супов-пюре.

Когда во время голодания вы чувствуете себя хило, кружится голова, то нужно выпить стакан теплой воды, добавив туда столовую ложку меда и чайную ложку лимонного сока.

Врачи предостерегают, что такие эксперименты с диетами и своим телом очень опасны для здоровья.

Как похудеть за три дня на 5 килограммов: еще 3 способа

Кофейно-шоколадная диета. Ученые уже давно доказали, что натуральный кофе оказывает большое влияние на процесс похудения. Поскольку кофеин ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварительные процессы и способствует трансформационным процессам жировых отложений в мышечную ткань. Трехдневный рацион должен состоять из 3 чашек кофе и 100 гр. чёрного шоколада 75%. В кофе, чтобы улучшить его вкус, следует добавлять немного корицы и ванили. Но такой метод противопоказан тем, кто испытывает проблемы с сердцем и заболевания желудочно-кишечного тракта. Такой метод помогает похудеть до 5 кг. Моно-диета на арбузах. Так как в Украине продолжается сезон арбузов, то можно воспользоваться таким методом для быстрого похудения. Арбуз – очень полезная ягода, богатая магнием и клетчаткой, поэтому его довольно часто используют для моно-диеты. В течение 3 дней нужно есть только арбузную мякоть в пропорции – 1 кг арбуза на 10 кг массы тела. Соответственно, если у вас масса тела 60 кг, то арбузной мякоти нужно съесть 6 кг. Но такая диета на основе арбуза противопоказана тем, у кого есть почечная недостаточность, гастрит или аллергическая реакция на ягоду. При этой моно-диете можно потерять от 3 до 5 килограммов. Моно-диета на кефире. Эта диета предполагает употребление кефира в течение нескольких дней. Этот продукт поспособствует очищению организма от шлаков и токсинов. Для быстрого похудения достаточно выпивать в день всего полтора литра кефира с жирностью 1% в пять приемов. И уже через три дня вес снизится на 5 килограммов. Но такая диета достаточно вредна для организма, потому что он получает всего 600 килокалорий, что на половину меньше, чем нужно. Она не подходит тем людям, которые обладают повышенной кислотностью.

Чтобы применять любой метод экспресс-похудения, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить своему здоровью.

Как правильно худеть

Врачи единодушно рекомендуют худеть такими же темпами, какими были набраны лишние килограммы. Нормальное похудение – это потеря 1 кг в неделю, а в месяц не больше 3 кг. Только в такой период времени обмен веществ может полностью перестроиться и потерянные килограммы не вернутся. Ибо чем быстрее похудение, тем сложнее будет удержать результат, и можно скорее сорваться.

Что нужно знать, чтобы худеть правильно.

Есть необходимо маленькими порциями 5 раз в день – 3 основных приема и два перекуса. Так не скапливается жир. Питание должно быть качественным, содержать белки, жиры и углеводы в соответствующем соотношении 30:20:50. Калории нужно получать только из здоровой пищи в минимальном количестве – 1200-1300 ккал в день. Активный образ жизни: заниматься в спортзале или ходить пешком по 30 минут. Не есть на ночь: последний прием пищи должен быть за два часа до сна. Соблюдать правильный распорядок дня. Нужно не переутомляться и спать по 7-8 часов, поскольку это оказывает прямое влияние на обмен веществ. Если вы приняли решение похудеть, не стоит употреблять вредную пищу: фастфуд, острые колбасные изделия, чипсы и т.д.

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