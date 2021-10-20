Покажите морги, крематории, кладбища: известные врачи — о ситуации с COVID-19

Шутки о чипировании и озлобленность по поводу информации о необходимости вакцинироваться заканчиваются, когда о ситуации с коронавирусом в Украине говорят авторитетные врачи.

В Украине уже пять областей вошли в "красную" зону. При этом количество прививок там выросла на 100%.

В центрах вакцинации в Херсонской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях уже несколько дней безумные очереди.

В Запорожье накануне открыли еще три крупных центра вакцинации. Там, по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, победить пандемию можно только с помощью массовой вакцинации.

Но большинство людей, как сказал известный украинский детский врач Евгений Комаровский, продолжают рассуждать об отдаленных последствиях вакцинации, покупают и продают сертификаты.

"Это они готовы рисковать жизнью, но не делать прививки "по принципиальным соображениям", - написал он.

Между тем, заболеваемость растет.

Единственный вариант выхода из карантина

УНИАН

По словам министра здравоохранения, на прошлой неделе прививки сделали 762 тыс. человек. А страна при этом способна удовлетворить потребность в вакцинации в два раза больше. Также Ляшко отметил, как только пять областей вошли в "красную" зону, количество прививок там выросла на 100%.

"Растет заболеваемость, и мы видим, что другого выхода, кроме как делать прививки, нет. Это единственный вариант выхода из карантина ", — сказал Ляшко.

Расскажите, покажите людям правду!

скриншот с видео Евгения Комаровского

Украинский врач Евгений Комаровский призвал СМИ рассказать и показать актуальное состояние в больницах страны и последствия нежелания людей вакцинироваться.

"Покажите морги, крематории, кладбища. Покажите очереди скорых. (...) Перестаньте показывать политиков, которые рассказывают о том, что "мы подготовились", "места есть","кислород есть". Покажите — с адресами и телефонами — места, где торговцы смертью продают сертификаты вакцинации. Это не сложно! ", — написал врач.

"Да, это наши соотечественники бояться 5G и чипирования. (...) Но это же НАШИ люди, у нас нет других. Покажите им правду", — написал Комаровский.

Вниманию всех невакцинованих Львовской области

"На этот час у нас осталось всего 3 бесплатных кислородных концентратора", — написала вчера утром директор БФ "Крылья надежды" Наталья Липская.

В Украине 94,2% людей, которых за неделю госпитализировали с коронавирусом, не получили ни одной дозы антиковиднои вакцины

Фото: UNICEF Ukraine, фотограф — Евгений Малолетка

Из 27 488 людей, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11 по 17 октября, 25 893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины, о чем свидетельствуют данные информационно-аналитической системы MedData.

В Минздраве в который раз напомнили, что наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины, которую следует получить в рекомендованный медиками интервал:

CoronaVac/Sinovac — 14-28 дней

Comirnaty/Pfizer — 21 день

Moderna — 28 дней

AstraZeneca — 4-12 недель

Также в Министерстве здравоохранения Украины отметили, что на статистику заболеваемости среди вакцинированных могут влиять поддельные документы о прививках.

Человек с приобретенным сертификатом имеет высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут его вакцинированным. Это подрывает доверие к эффективности вакцины.

Вирус становится агрессивнее. И это не очередные "страшилки"

Фото: КНП восьмой городская клиническая больница г. Львова

Все чаще констатируют такие последствия COVID-19, как тромбоз в кишечнике и нижних конечностях

Чтобы спасти жизни трем невакцинированным пациентам из-за тяжелого течения болезни, хирургам львовской больницы пришлось ампутировать больным конечности.

Медики называют одним из наиболее частых осложнений коронавируса тромбоз.

"Почему так происходит? Коронавирус вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, ведь вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию. Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывала масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений", — сообщили медики 8 городской клинической больницы города Львова в Facebook.

В комментарии изданию Tvoemisto.tv пресс-служба 8 больницы также отметила возраст больных. Всем — больше 60 лет.

"В зоне риска также те, кто болеет диабетом, атеросклерозом, пациенты с сверхвесом или курильщики", — отметили там.

После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях. Коварство вируса состоит и в том, что тромбоз, как осложнение, случается не только в разгар болезни, а после полного выздоровления. Так, важно после выписки из больницы, быть на постоянном контроле у семейных терапевтов.

Мы падаем с ног, а вы теряете родных, пока все еще думаете — вакцинироваться или нет

Как сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Львовской больницы скорой помощи Наталья Матолинец, по состоянию на утро 19 октября, в медучреждении находится 430 пациентов с пневмониями.

"Ради спасения жизней людей медики работают на пределе своих возможностей и очень просят об одном — привиться, чтобы уберечь себя и родных", — написала Наталья Матолинец.

Ситуацию с коронавирусом среди невакцинированных она назвала очень тяжелой.

"Летальность бьет все рекорды. Никто не вакцинирован. В общем ориентировочно 7-10% из всех больных и госпитализированных имеют прививку", — сообщила заведующая.

Она также рассказала о 40-летней маме троих детей, которую дважды реанимировали.

"Мы боремся за мизерный шанс ее спасти. В то время — вся ее семья против вакцинации. Мы падаем с ног, а вы теряете родных, пока все еще думаете — вакцинироваться или нет", — добавила Наталья Матолинец.

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