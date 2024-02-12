Покажите язык: о чем говорит цвет и почему его называют картой организма

На нашем языке, буквально, "нарисовано" состояние организма. Более того, вы можете самостоятельно себя обследовать, просто присмотревшись к поверхности языка с помощью зеркала.

Индикаторами состояния организма текстура и цвет языка. У молодого и здорового человека язык имеет розовый цвет и слегка шершавую поверхность. Интересно, что с возрастом он темнеет.

Цвет языка и болезни

Вот какие симптомы должны вас насторожить:

бордовый цвет свидетельствует об инфекционном заболевании;

бледный указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой или говорит о несбалансированном питании;

желтый оттенок свидетельствует о хронических расстройствах желудочно-кишечного тракта;

фиолетовый является свидетельством заболеваний дыхательных путей;

синий оттенок языка возникает при почечной недостаточности;

черный язык указывает на заболевания селезенки и печени, может являться симптомом вирусной инфекции, дизентерии, абсцесса;

коричневый появляется при частых кровотечениях в полости рта.

Также стоит обратить внимание на налет на языке:

серый появляется, когда в полости рта, особенно в желобках вкусовых сосочков, много бактерий;

белый налет указывает на всевозможные грибковые инфекции, в том числе и оральный кандидоз;

голубой свидетельствует о проблемах с кровообращением, возможен и факт отравления.

Зачастую при осмотре языка можно заметить именно белый налет, который может покрывать всю его поверхность или появляться островками. У большинства здоровых людей он возникает периодически и не является основанием для беспокойства. Особенно если его немного. А вот наслоение белого налета с постепенным затемнением или утолщением – симптом серьезной инфекции. Его игнорировать нельзя.

В холодное время года на языке может появляться желтый налет. В зависимости от насыщенности цвета он говорит о серьезных расстройствах печени или желудочно-кишечного тракта. Летом, особенно в жару, такой оттенок является нормой.

Карта языка и его значение

Цвет языка и болезни / Фото: Pexels

Китайская медицина также связывает некоторые участки языка с конкретными заболеваниями. Итак, как понять, что язык здоров и у вас нет проблем? Взгляните на язык в зеркале, если на нем нет таких симптомов, значит, со здоровьем все в порядке:

налет на передней части языка – болезни легких, сердца и печени;

изменение цвета или текстуры середины языка – поджелудочная железа, желудок, селезенка;

налет на корни языка – все отделы кишечника;

смена боковых участков – почки.

Также следует отметить, что стойкое покраснение кончика языка, не проходящее со временем, указывает на проблемы с сердцем. Постоянное появление следов от зубов на боковых участках означает, что у вас плохо абсорбируются питательные вещества. Красные пятна за кончиком свидетельствуют об астме или пневмонии, а вот появление пенки на передней части — возможно, в легких или в области грудной клетки есть застойные явления, респираторные аллергии, хронический бронхит.

Обратите внимание, что перед осмотром языка нужно обязательно почистить зубной щеточкой с мягким ворсом или специальным массажером.

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