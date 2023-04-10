Полезен ли консервированный тунец: 5 побочных эффектов от употребления рыбы в банке

Эта рыба полна витаминов и питательных веществ, но полезно ли есть консервированный тунец?

Консервированный тунец может снабдить вас протеином и полезными жирами, но он имеет плохую репутацию из-за высокого содержания натрия, а также потенциального влияния ртути. Ртуть, содержащаяся во многих видах рыбы и морепродуктов, вызывает все большее беспокойство из-за влияния на наше когнитивное здоровье и психические функции.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о преимуществах и возможных побочных эффектах употребления консервированного тунца.

Польза консервированного тунца

Белок

Одно из главных преимуществ употребления консервированного тунца состоит в том, что это доступный и простой способ получить белок. На самом деле, целая банка содержит около 40 г белка, а порция 80-100 г рыбы – около 20 г этого питательного вещества.

Сама по себе рыба имеет очень низкое содержание жира и углеводов и примерно на 90% состоит из белка.

Польза для здоровья мозга и глаз

Как и многие другие виды рыбы и морепродуктов, консервированный тунец содержит много омега-3 жирных кислот, и этот здоровый тип жира включает длинный список потенциальных преимуществ.

Во-первых, исследования показали, что потребление омега-3 с пищей может помочь при симптомах депрессии и общем настроении, а также помогает замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций. Недавно специалисты также пришли к выводу, что омега-3 способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы путем снижения холестерина, помогая уменьшить образование тромбов и воспаления. Из-за этих здоровых омега-3 жирных кислот, содержащихся в рыбе, такой как тунец, Американская кардиологическая ассоциация рекомендует две порции рыбы в неделю. Так что консервированный тунец станет идеальным выбором.

Потенциальные побочные эффекты

Слишком много соли

Потенциальный побочный эффект от употребления консервированного тунца заключается в том, что многие образцы консервов содержат большое количество натрия.

Избыток соли может привести к повышению кровяного давления и сердечно-сосудистым проблемам.

Заметьте, рекомендуемая суточная норма не должна превышать 2300 миллиграмм натрия.

Слишком много жира из-за содержания масла в консерве

Консервированный тунец поставляется в воде или масле, и хотя разновидности тунца в масле имеют более сильный вкус и интересную консистенцию, в нем часто может быть слишком много жира для одного приема пищи.

Согласно диетическим рекомендациям, 20-35% вашего ежедневного рациона должны составлять жиры, а это от 44 до 78 граммов жира в день при 2000 калорийной диете. Как видите, 10 граммов в одной банке тунца – это большая часть вашей ежедневной рекомендуемой нормы.

Ртуть

Отравление ртутью, как показывают исследования, может привести к когнитивным расстройствам и потере памяти. При регулярном употреблении консервированного тунца существует риск влияния ртути на организм, считают специалисты. Однако разные сорта тунца содержат разные уровни ртути.

Как сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), взрослые должны есть одну или две порции тунца в неделю, а беременным или молодым мамам следует избегать тунца, содержащего ртуть.

В то же время, согласно данным журнала Environmental Research, тунец содержит селен, являющийся питательным веществом, имеющим на самом деле защитные свойства от ртути.

Итак, полезен ли консервированный тунец?

Консервированный тунец имеет высокое содержание полезных питательных веществ, таких как белок и жирные кислоты омега-3.

Несмотря на то, что некоторые сорта содержат больше натрия или жира, можно покупать консервы с меньшим их содержанием.

Напомним, все больше людей страдают хроническим воспалением организма. Со временем оно может привести к серьезным заболеваниям: артриту, болезни сердца, диабету, болезни Альцгеймера и даже определенным видам рака.

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