Полезен ли мед: 8 последствий его употребления

Мед считают более здоровым, чем рафинированный сахар, но что говорят диетологи?

Мед – это натуральный продукт, содержащий много витаминов, минералов и антиоксидантов. Но действительно ли он полезен только потому, что натуральный?

Чтобы узнать больше, мы побеседовали с экспертами-диетологами о пользе меда, а также некоторых возможных побочных эффектах после его употребления.

Питательные вещества на 1 столовую ложку меда (21 г)

Калорийность: 63,8

Жиры: 0 грамм

Углеводы: 17,3 г

Сахар: 17,2 гр

Фруктоза: 8,6 грамм

Глюкоза: 7,5 грамм

Сахароза: 0,2 г

Клетчатка: <0,5 г

Белок: <0,5 грамм

6 преимуществ меда для здоровья

Мед обладает антимикробными свойствами

По словам американского диетолога Мэри Сабат было установлено, что мед обладает антимикробными свойствами. Это значит, что он может помочь бороться с бактериями, грибками и вирусами. Она добавляет, что согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Surgery, мед даже оказался эффективным в лечении инфицированных ран.

Мед богат антиоксидантами

Еще одно преимущество меда в вашем рационе состоит в том, что он содержит мощные антиоксиданты, которые, как известно, помогают вашему организму.

"Мед является богатым источником антиоксидантов, которые могут помочь защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые являются нестабильными молекулами, которые могут повлечь повреждение клеток и способствовать хроническим заболеваниям, таким как рак, болезни сердца и болезнь Альцгеймера", — говорит Сабат.

Согласно исследованию в журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity, эти антиоксидантные свойства меда также были связаны с уменьшением хронического воспаления.

Мед может помочь в пищеварении

Даже если вы наверняка используете мед в качестве подсластителя или для облегчения состояния во время болезни, вы можете не осознавать, что он также со временем улучшает здоровье кишечника.

По словам врача-диетолога, было установлено, что мед помогает пищеварению, способствуя росту полезных бактерий в вашем кишечнике, а исследование, опубликованное в Frontiers in Nutrition, показало, что мед оказывает "пребиотическое влияние на здоровье кишечника".

Мед помогает снизить артериальное давление

Многочисленные исследования подтверждают потенциальное влияние меда на здоровье сердечно-сосудистой системы. По данным Международного журнала исследований окружающей среды и общественного здоровья, мед улучшает сердцебиение, регулирует уровень жира в крови и предотвращает гибель здоровых клеток в организме.

Другое исследование, опубликованное в Clinical and Experimental Hypertension, выявило, что употребление умеренного количества меда связано со снижением артериального давления у женщин старше 40 лет.

Мед не повысит уровень сахара в крови так сильно, как белый сахар

Использование натурального подсластителя вместо обычного сахара может быть более здравым выбором, особенно если вы следите за уровнем сахара в крови.

"С точки зрения калорийности и содержания сахара, сахар и мед очень схожи", — говорит диетолог Джесси Федер.

Отрицательные последствия употребления меда / Фото: ТСН.ua

Отрицательные последствия употребления меда

Он очень калорийный

В определенном смысле польза или побочные эффекты меда зависят от ваших личных целей по здоровью. Как мы отмечали выше, этот натуральный подсластитель не окажет такого резкого влияния на повышение уровня сахара в крови, как некоторые другие формы сахара.

Однако мед все еще обладает относительно высокой калорийностью, и его следует употреблять в умеренных количествах. К примеру, одна столовая ложка меда содержит примерно 64 калории, а также 17 граммов сахара.

Мед вызывает аллергическую реакцию

Существует несколько потенциально негативных побочных эффектов меда, но данные клиники Майо свидетельствуют о возможных аллергических реакциях. Сабат соглашается, добавляя, что некоторые люди могут иметь аллергию на него и испытывать такие симптомы, как крапивница, зуд или отек. В тяжелых случаях аллергическая реакция может вызвать анафилаксию, опасную для жизни аллергическую реакцию, требующую немедленной медицинской помощи.

Все еще запрещен детям до 1 года

Последнее, что нужно знать о потенциальных рисках употребления меда, это то, что он может быть опасным для детей до одного года.

"Мед может содержать споры бактерий, вызывающих ботулизм, и эти споры могут расти и производить токсины в кишечнике младенца, что приводит к серьезной болезни или даже смерти", — говорит Сабат.

Напомним и о лечебные свойства, а также польза одуванчика, известные издревле.