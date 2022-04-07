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Полезная антистресс-техника от эксперта поможет снизить напряжение в теле

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Полезная антистресс-техника от эксперта поможет снизить напряжение в теле

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Есть некоторые эффективные техники, которые помогут изменить свое внутреннее состояние.

Полезной антистресс-техникой делится основательница Школы Здоровье врач-диетология Екатерина Толстикова.

Визуализация дыхания

  • Примите удобное положение, закройте глаза и начните дышать диафрагмой. На вдохе представьте, что все напряжение в вашем теле проходит от конечностей к груди.
  • На выдохе представьте, как напряжение покидает тело вместе с дыханием и рассеивается прямо перед вами.
  • Повторяйте процесс, в скором времени вы почувствуете, как напряжение спадает.

Напомним, 2-3 яйца ежедневно – абсолютно здоровая пищевая привычка.

Врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.

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