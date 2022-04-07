Полезная антистресс-техника от эксперта поможет снизить напряжение в теле

Есть некоторые эффективные техники, которые помогут изменить свое внутреннее состояние.
Полезной антистресс-техникой делится основательница Школы Здоровье врач-диетология Екатерина Толстикова.
Визуализация дыхания
- Примите удобное положение, закройте глаза и начните дышать диафрагмой. На вдохе представьте, что все напряжение в вашем теле проходит от конечностей к груди.
- На выдохе представьте, как напряжение покидает тело вместе с дыханием и рассеивается прямо перед вами.
- Повторяйте процесс, в скором времени вы почувствуете, как напряжение спадает.
Напомним, 2-3 яйца ежедневно – абсолютно здоровая пищевая привычка.
Врач-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.