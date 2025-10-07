Полезнее, чем зеленый чай: исследование подтвердило, что эти 5 напитков содержат больше антиоксидантов

Полезные напитки

Зеленый чай давно снискал славу благодаря своим мощным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, помогающим защищать клетки от повреждений и снижать риск развития хронических заболеваний. Однако, как подтверждают исследования, зеленый чай не единственный, кто может похвастаться высоким содержанием целебных соединений. Существует ряд напитков, даже превосходящих его по концентрации антиоксидантов. Рассказываем, что они лечат.

Рейтинг чаев с наибольшим содержанием антиоксидантов

1. Белый чай

Этот чай возглавляет список благодаря минимальной обработке, что позволяет ему сохранить самый высокий уровень катехинов и полифенолов. Эти мощные антиоксиданты способствуют улучшению метаболизма липидов, снижая уровень «плохого» холестерина и триглицеридов в крови. Белый чай, как и зеленый, богат EGCG, который помогает уменьшить окислительное повреждение, предотвращает заболевания печени, а его регулярное употребление может также положительно влиять на здоровье костей и хрящей.

2. Чай из гибискуса (розелла)

Яркий красный чай из гибискуса известен своим восхитительным терпким вкусом и поразительной пользой. Он насыщен флавоноидами и антоцианами — антиоксидантами, активно снижающими воспаление. Доказано, что гибискус может улучшать уровень холестерина и снижать кровяное давление. Кроме защиты кровеносных сосудов, печени и почек, напиток продемонстрировал антибактериальный потенциал и даже мягкие свойства снижения уровня сахара в крови. В некоторых культурах его традиционно используют для облегчения боли при мочеиспускании и лечении камней в почках.

3. Фиолетовый чай

Этот чай выращивают на высокогорьях Кении, и он происходит из того же растения, что черный и зеленый чай. Его характерный фиолетовый цвет обеспечивают антоцианы (те же, что и в гибискусе и ягодах), сочетающиеся с катехинами. Фиолетовый чай имеет уникальный антиоксидантный профиль, включая полифенолы, такие как EGCG. Ранние исследования намекают, что его защитные свойства могут поддерживать здоровый уровень холестерина, регулировать уровень сахара в крови и улучшать здоровье кишечника. В частности, одно исследование на животных показало, что фиолетовый чай помогает сбалансировать кишечный микробиом, потенциально снижая риск инсулинорезистентности и ожирения, вызванных диетой с высоким содержанием жиров.

4. Ройбуш

Ройбуш, выращиваемый преимущественно в Южной Африке, давно ценится за естественный сладкий вкус, отсутствие кофеина, а также способность снимать напряжение и улучшать сон. Он содержит уникальные антиоксиданты — аспалатин (связанный с лучшим метаболизмом глюкозы и жиров) и нотофагин (который в ранних исследованиях продемонстрировал защитное и мочегонное действие на почки). Важно помнить, что ройбуш может влиять на усвоение железа, поэтому людям с риском дефицита железа (включая детей) следует употреблять его с осторожностью.

5. Матча

Матча — это порошкообразная форма зеленого чая, где целый лист растения измельчается и разводится в воде. Благодаря этой форме матча содержит в три раза более концентрированную дозу антиоксидантов, чем обычный зеленый чай, в частности EGCG — мощнейшего катехина. Матча связана со здоровьем мозга, снятием тревоги и стресса, а также со снижением риска нейродегенеративных и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, исследования указывают на ее потенциальные противораковые свойства. Для максимальной пользы, порошок матча должен быть изготовлен исключительно из настоящих чайных листьев, а не из ароматизированных добавок.

Другие полезные напитки

По словам Арпиты Басу, доцента по кинезиологии и наукам о питании, кроме пятерки лидеров, заслуживают признания и другие настои:

Куркума и имбирь. Чай из куркумы содержит куркумин, а имбирь — гингерол, которые являются мощными противовоспалительными средствами, поддерживающими пищеварение, уменьшают тошноту и повышают иммунитет.

Черный чай с ягодами. Хотя черный чай часто недооценивают, он богат теафлавинами и теарубигинами. Ягоды, добавленные к нему, не только усиливают вкус, но и увеличивают антиоксидантную ценность.

Ромашка. Идеальный напиток для расслабления, ромашка содержит флавоноиды, что делает ее отличным вечерним вариантом для уменьшения воспаления и улучшения качества сна.

Как увеличить пользу от чая

Чтобы максимизировать пользу чая для здоровья, эксперты советуют заваривать его более 5 минут (оптимально 7-10 минут), чтобы полностью извлечь антиоксиданты. При этом важно избегать кипения, поскольку чрезмерный нагрев может быть вреден для этих соединений. Кроме того, молочный белок может связываться с некоторыми полифенолами, препятствуя их усвоению, поэтому лучше добавлять в чай только мед или лимон.