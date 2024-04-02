Полезное средство для гипертоников: добавьте в чай ложку этой специи – и давление моментально снизится

Каждый человек в своей жизни хотя бы раз сталкивался с повышенным артериальным давлением. Иногда под рукой нет таблеток, чтобы быстро его снизить. В этом случае на помощь приходят народные средства.

Высокое артериальное давление, или гипертония, является серьезным состоянием, которое нельзя игнорировать. В противном случае оно может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, серьезно повлиять на здоровье сердца. Оказывается, снизить давление за 2 минуты поможет известная всем специя.

Лучший способ поддерживать уровень артериального давления в норме – здоровое питание и образ жизни. Некоторые продукты помогают естественным образом снижать давление, контролировать гипертонию, тем самым оказывая положительное воздействие на сердце.

Диетолог Павитра Н. Радж советует добавить в свой рацион одну простую специю – кардамон. Обычно хватит добавить всего лишь одну чайную ложку к чаю, чтобы он подействовал. К тому же кардамон дарит напитку неповторимый вкус и аромат.

Почему кардамон помогает поддерживать АД в норме? Он отличается антиоксидантными и мочегонными свойствами, чем оказывает положительное влияние на здоровье сердца и сосудов, контролирует гипертонию.

Врач Радж говорит, что в Индии кардамон называют "королем пряностей". Важнейшим его преимуществом являются антиоксидантные свойства, которые и способствуют здоровью сердца. Также в кардамоне содержится клетчатка, помогающая снизить уровень "плохого" холестерина, укрепить сердечную мышцу.

Обратите внимание, что эта информация предоставляется только для ознакомления. Перед приемом любых продуктов сначала проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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