Полезны ли яичные белки: вот что говорят диетологи

Возникает определенная путаница, когда речь заходит о куриных яйцах в рационе и о том, насколько полезными или неполезными они могут быть.

К примеру, исследование 2019 года, опубликованное в JAMA, показало, что употребление слишком большого количества яиц связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

С другой стороны, в исследовании 2022 года в журнале Nutrients было обнаружено, что "пищевой холестерин не является причиной риска сердечно-сосудистых заболеваний", то есть "продукты, обозначенные как источники с высоким содержанием холестерина, включая яйца, могут быть ценными благодаря другим диетическим компонентам".

Преимущества употребления яичных белков

Независимо от того, беспокоитесь ли вы о своем весе или просто хотите поддерживать свое тело в отличной форме, яичные белки полезны в любом случае.

"Для людей, которые соблюдают низкокалорийную диету, яичные белки могут быть отличным дополнением к ней, поскольку одна порция содержит менее 20 калорий", — говорит американский диетолог Лорен Менакер.

Действительно, если белок большого яйца содержит всего 17 калорий, то желток содержит 55 калорий. Манакер также отмечает, что яичный белок "содержит очень мало жира, что является преимуществом для людей, которые придерживаются диеты".

Более того, тип белка яйца называется альбумином, который "выполняет различные функции, такие как построение и восстановление тканей организма и укрепление иммунной системы". Он также помогает "мобилизовать" вещества через кровоток, особенно гормоны, ферменты, витамины и минералы.

Польза яичного желтка. / Фото: pixabay.com

Польза яичного желтка

Яичный желток содержит около 5 граммов жира, в том числе около 2 граммов насыщенного жира. В большом яичном желтке содержится 210 миллиграммов холестерина. Мы знаем, что пищевой холестерин не является главной проблемой, если нужно следить за его уровнем, но омлет из 3 яиц (630 грамм холестерина) – это много, особенно для людей с его высоким уровнем.

Холестерин, согласно данным Американской кардиологической ассоциации, вреден для людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний, больных диабетом или риском сердечного приступа. Им следует следить за количеством холестерина в собственном рационе.

Здоровые способы употребления яичного белка

Если вы часто готовите блюда из яиц, вас наверняка заинтересуют несколько рецептов. Менакер предлагает яичный салат с белками, белковую запеканку или омлет, приготовленный из одних яичных белков.

Омлет из яичных белков подходит для завтрака, обеда или ужина. Добавьте в блюдо свежие овощи, нежирный сыр и заправьте его соусом.

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