Полезные и простые завтраки: диетолог сделала подборку с рецептами блюд для утра

Полезные и простые завтраки: диетолог сделала подборку с рецептами блюд для утра

Представляем новую подборку с рецептами простых и полезных завтраков.

Пусть ваше завтрашнее утро начнется ярко и вкусно! Основательница Школы Здоровья, врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала, какие завтраки самые полезные.

Она также предоставила три рецепта блюд для семейного завтрака.

Омлет с овощами и зеленью

Фото: Facebook

Это блюдо – источник легко усвояемого белка, полезных жиров, клетчатки и различных микроэлементов, таких как витамин А, D, Е, К, холин, фолиевая кислота, кальций, железо, медь, селен, цинк.

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Нам понадобится

Яйца – 2 шт,

шпинат – 60 г,

брокколи — 100 г,

сыр Фета – 30 г,

натуральные специи по вкусу,

1 ч.л. сливочного масла

Брокколи можно заменить цветной капустой, горошком, грибами, помидорами. Шпинат на укроп или петрушку. Сыр Фета – на моцареллу

Брокколи разделить на мелкие соцветия, отварить несколько минут в воде. Взбить яйца со специями. На масле протушите несколько минут шпинат. Добавить брокколи, протушить еще несколько минут. Залить смесью из яиц, добавить кусочки сыра, накрыть крышкой, готовить к готовности. Можно добавить свежий зеленій горошек, если вам нравится.

Добавьте к блюду источники сложных углеводов (крупы, бобовые, картофель, макаронные изделия, цельнозерновой хлеб) – и вы получите вариант полностью сбалансированной пищи.

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Рулет из лаваша и куриной грудки

Нам понадобится

Лаваш – половинка,

куриная грудка вареная/запеченная — 70 г,

сыр – 25 г,

помидор – 40-50 г,

капуста или листья салата – 70 г,

соль/перец/натуральные специи по вкусу,

йогурт греческий (сметана) – 30 г

Такой завтрак – источник сложных углеводов, легко усвояемого белка, полезных жиров, клетчатки, разнообразных микроэлементов, таких как ниацин, ликопин, В6, фолиевая кислота, железа, кальция, фосфора, селена, калия.

Куриные грудки порезать на кусочки, творог – на тонкие пластины. Капусту нашинковать тонко (или листья салата), помидор нарезать кольцами. К греческому йогурту добавить специи по вкусу. На лаваш разложить белокочанную капусту, куриную грудку, кольца помидора, выложить творог, полить соусом. Скрутить лаваш в виде роллы. Подогреть ролл на сковороде.

Овсяный блинчик с сыром и огурцом

Овсяные хлопья – источник сложных углеводов. Огурец насыщен электролитами, которые помогают предотвратить обезвоживание.

Нам понадобится

Овсяные хлопья – 3 ст.л.,

молоко – 30 мл,

яйцо – 1 шт,

огурец,

твердый сыр

Смешиваем яйцо, молоко и хлопья. Разогреваем сковороду, слегка смазываем маслом, выливаем смесь. Когда блинчик «схватится», переворачиваем. Кладем блинчик на тарелку, на одну половину выкладываем натертый сыр и огурцы кружочками, накрываем второй половинкой.

Ранее украинская врача-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.

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