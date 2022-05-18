Полезные и простые завтраки: диетолог сделала подборку с рецептами блюд для утра

Представляем новую подборку с рецептами простых и полезных завтраков.
Пусть ваше завтрашнее утро начнется ярко и вкусно! Основательница Школы Здоровья, врач-диетолог Екатерина Толстикова рассказала, какие завтраки самые полезные.
Она также предоставила три рецепта блюд для семейного завтрака.
Омлет с овощами и зеленью
Это блюдо – источник легко усвояемого белка, полезных жиров, клетчатки и различных микроэлементов, таких как витамин А, D, Е, К, холин, фолиевая кислота, кальций, железо, медь, селен, цинк.
Нам понадобится
- Яйца – 2 шт,
- шпинат – 60 г,
- брокколи — 100 г,
- сыр Фета – 30 г,
- натуральные специи по вкусу,
- 1 ч.л. сливочного масла
Брокколи можно заменить цветной капустой, горошком, грибами, помидорами. Шпинат на укроп или петрушку. Сыр Фета – на моцареллу
- Брокколи разделить на мелкие соцветия, отварить несколько минут в воде.
- Взбить яйца со специями.
- На масле протушите несколько минут шпинат. Добавить брокколи, протушить еще несколько минут.
- Залить смесью из яиц, добавить кусочки сыра, накрыть крышкой, готовить к готовности. Можно добавить свежий зеленій горошек, если вам нравится.
Добавьте к блюду источники сложных углеводов (крупы, бобовые, картофель, макаронные изделия, цельнозерновой хлеб) – и вы получите вариант полностью сбалансированной пищи.
Рулет из лаваша и куриной грудки
Нам понадобится
- Лаваш – половинка,
- куриная грудка вареная/запеченная — 70 г,
- сыр – 25 г,
- помидор – 40-50 г,
- капуста или листья салата – 70 г,
- соль/перец/натуральные специи по вкусу,
- йогурт греческий (сметана) – 30 г
Такой завтрак – источник сложных углеводов, легко усвояемого белка, полезных жиров, клетчатки, разнообразных микроэлементов, таких как ниацин, ликопин, В6, фолиевая кислота, железа, кальция, фосфора, селена, калия.
- Куриные грудки порезать на кусочки, творог – на тонкие пластины.
- Капусту нашинковать тонко (или листья салата), помидор нарезать кольцами.
- К греческому йогурту добавить специи по вкусу.
- На лаваш разложить белокочанную капусту, куриную грудку, кольца помидора, выложить творог, полить соусом.
- Скрутить лаваш в виде роллы. Подогреть ролл на сковороде.
Овсяный блинчик с сыром и огурцом
Овсяные хлопья – источник сложных углеводов. Огурец насыщен электролитами, которые помогают предотвратить обезвоживание.
Нам понадобится
- Овсяные хлопья – 3 ст.л.,
- молоко – 30 мл,
- яйцо – 1 шт,
- огурец,
- твердый сыр
- Смешиваем яйцо, молоко и хлопья.
- Разогреваем сковороду, слегка смазываем маслом, выливаем смесь. Когда блинчик «схватится», переворачиваем.
- Кладем блинчик на тарелку, на одну половину выкладываем натертый сыр и огурцы кружочками, накрываем второй половинкой.
Ранее украинская врача-диетология Екатерина Толстикова в своей Школе Здоровья рассказала о наиболее доступных и питательных продуктах.
Куриные яйца – один из лучших источников высококачественного протеина.