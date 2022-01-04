Полезные практики для новорожденных, которые родители часто игнорируют

Полезные практики для новорожденных, которые родители часто игнорируют

Мы выбрали несколько чрезвычайно полезных для поддержания роста малышей и простых для их родителей.

Детский массаж обладает чудодейственным эффектом, помогая малышам крепнуть и развиваться. Исследования показали, что иммунная система и общее состояние здоровья детей, получавших такую ежедневную терапию, улучшились. Но это только одна из «взрослых» практик, полезных для младенцев.

Рефлексотерапия для снятия стресса

Рефлексотерапия для снятия стресса

Младенцы хорошо реагируют на рефлексотерапию. Мягкий массаж ножек помогает им расслабиться и легче уснуть, а также снять тремор, если он присутствует. Такой простой массаж можно делать ежедневно.

Изучите рефлекторную карту стоп.

Разогрейте участок, осторожно потирая ножки ребенка.

Начните плавно массировать эту область и посмотрите, как малыш реагирует.

Поглаживание для душевного здоровья

Научно доказано, что дети, которых родители больше гладили и обнимали в детстве, имеют лучшее психическое здоровье в будущем, поскольку тактильность укрепляет нейронные связи.

«Наличие гиппокампа, который почти на 10% больше, является конкретным доказательством мощного эффекта воспитания», — пишет Джоан Л. Луби, доктор медицинских наук, профессор детской психиатрии.

Массаж для расслабления и улучшения самочувствия

Массаж является очень популярной формой снятия стресса для взрослых, но он имеет такое же влияние и на младенцев. Массаж позволяет им чувствовать себя в безопасности, а также помогает деткам, которые чувствуют газы, судороги, колики и запор. Это также снижает уровень их стресса. Более того, исследования показали, что ежедневный массаж недоношенных деток способствует их росту и развитию костей.

Как делать массаж

Медленно и мягко потрите тело ребенка от кончиков пальцев ног, пока ребенок лежит на спине.

Уложите ребенка на живот и повторите так же.

Разговаривайте с ребенком и следите за его реакцией. Ничего не делайте, если малыш капризничает или чувствует дискомфорт.

Детское масло для массажа облегчит процесс. Но не забудьте нанести небольшое количество средства на кожу ребенка заранее, чтобы проверить наличие аллергических реакций или чувствительности.

Вибрации и белый шум для успокоения ребенка

Доказано, что вибрации являются одним из лучших способов успокоить ребенка. Устройства белого шума обладают таким же эффектом, к тому же они помогают малышам уснуть и дольше спать. По словам экспертов, статические звуки похожи на звуки тела, которые ребенок слушает в утробе матери.

Как это сделать

Выберите игрушку для сна, издающую монотонное звучание, в котором почти нет перепадов. Громкость всегда одинакова: на средних, высоких и низких частотах, чем создается чувство ненавязчивости, будто это просто фон, а не основное звучание.

Белый и розовый шум, издаваемый игрушками, способен успокаивать, усыплять. Приспособление создает комфортную обстановку за счёт звука и вибраций.

Но не стоит располагать игрушку у головы новорожденного – это может отрицательно сказаться на его состоянии, настроении, психике.

Кормление не всегда является ответом на плач

И напоследок, совет от экспертов Гарварда. Большинство родителей склонны реагировать на каждый крик кормлением. Врачи говорят, что это серьезная проблема, которая может привести к чрезмерному весу ребенка. Детский плач не обязательно свидетельствует о том, что он голоден, но и устал, скучает или чувствует дискомфорт.

«Если каждый раз, когда ребенок суетится, его кормят, через некоторое время он может начать думать о кормлении как о том, что им нужно... создавая нездоровые ассоциации с едой, которые трудно отменить», — говорит доктор медицинских наук из Гарварда.

Что попробовать вместо этого

Если вы недавно кормили своего ребенка, просто разбудите рядом – поговорите или поиграйтесь с ним.

Проверьте подгузник.

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