Полезные свойства тыквы – все о главном продукте осени

Польза тыквы для мужчин и женщин неоспорима, дети любят этот овощ за его сладкий вкус. Но о подлинной ценности плодов и тыквенных семян не всегда знают даже опытные огородники. Рассказываем, почему этот продукт так полезен и чем он может навредить — в материале ТСН.ua

Чем полезна тыква

Тыква – сокровищница витаминов и минералов

О том, что тыква имеет много каротина, свидетельствует ее цвет. Каротина в тыкве в 4–5 раз больше, чем в моркови. Но и других витаминов и полезных веществ здесь тоже очень много. Тыква – источник витаминов группы B, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора, цинка и клетчатки. Тыквенные семена и тыквенное масло содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, оказывают желчегонное действие, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией – детоксикационной.

Тыква – это естественное средство очищения организма, для выведения жидкости, улучшения пищеварения, мочегонное средство. Его применяют в лечебных диетах, для улучшения зрения, обмена веществ, гипертонии, туберкулезе, для профилактики онкологии.

Полезные свойства тыквы

Для похудения

Из-за низкой калорийности тыква считается идеальным диетическим продуктом, ведь в нем нет крахмала, холестерина и трансжиров, мало сахара, зато много полезной для пищеварения клетчатки. Калорийность "100 г мякоти" всего 22 ккал.

Чем полезна тыква для печени:

Нормализует проходимость желчевыводящих протоков.

Способствует регенерации клеток.

Выводит "плохой" холестерин.

Улучшает углеводный обмен.

Польза тыквы для сердца и давления

Выведение «плохого» холестерина благодаря входящим в состав тыкве фитостеролам, снижает риск появления атеросклероза, тромбоза, инфаркта, инсульта. Кальций и магний укрепляют сердечную мышцу, снижают давление. Семена тыквы предотвращают ишемическую болезнь сердца. Витамин К принимает участие в образовании тромбоцитов, влияя на свертываемость крови, снижая риск анемии.

Тыква – для мужчин

Тыква содержит много цинка, который усиливает сперматогенез. Употребление сока плода, семян еще в древности считалось средством для поддержания тонуса мужской силы в целом. Для профилактики и лечения проблем предстательной железы поможет этот овощ. Высокое содержание цинка в тыквенных семенах в сочетании с другими противовоспалительными компонентами помогают поддерживать здоровье мочевыделительной системы и предстательной железы.

Польза тыквы для женщин

Помогает оставаться спокойной, лишает переутомления.

При цистите, пиелонефрите.

Смягчает отрицательные симптомы климакса.

Тыквенное масло полезно при эрозии и воспалении шейки матки.

Укрепляет ногти, волосы, улучшает кожу.

Антиоксидантные свойства способствуют омоложению.

При беременности мякоть сырого плода или свежий сок помогают при токсикозе.

Для похудения

Польза тыквы для детей

Тыквенные блюда полезны для любого малыша, если нет индивидуальной непереносимости или противопоказаний.

Нормализует сон.

«Мягкое» средство для улучшения работы почек, сердца, желудка.

Улучшение пищеварения

Нормализуется, укрепляется иммунитет.

Тыквенные семена – эффективное противоглистное средство. В тонкой пленке-оболочке тыквенных семян содержится аминокислота кукурбитин, которая обладает антигельминтными свойствами, что использовалось еще в народной медицине.

Противопоказания к употреблению тыквы

Тыкву разрешается употреблять как детям, так и взрослым. Избегать следует только при индивидуальной непереносимости продукта.

Осторожным с тыквой нужно быть тем:

Кто имеет тяжелую форму сахарного диабета. Обладая высоким гликемическим индексом, она стимулирует резкое повышение сахара в крови. Если употреблять, то только приготовленный овощ, не сырой и после консультации с врачом.

У кого сниженная кислотность желудочного сока, гастрит.

У кого заболевание желудочно-кишечного тракта.

Кишечные колики, вздутие живота.

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