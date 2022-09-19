Полезные свойства тыквы – все о главном продукте осени

Польза тыквы для мужчин и женщин неоспорима, дети любят этот овощ за его сладкий вкус. Но о подлинной ценности плодов и тыквенных семян не всегда знают даже опытные огородники. Рассказываем, почему этот продукт так полезен и чем он может навредить — в материале ТСН.ua
Чем полезна тыква
Тыква – сокровищница витаминов и минералов
О том, что тыква имеет много каротина, свидетельствует ее цвет. Каротина в тыкве в 4–5 раз больше, чем в моркови. Но и других витаминов и полезных веществ здесь тоже очень много. Тыква – источник витаминов группы B, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора, цинка и клетчатки. Тыквенные семена и тыквенное масло содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, оказывают желчегонное действие, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией – детоксикационной.
Тыква – это естественное средство очищения организма, для выведения жидкости, улучшения пищеварения, мочегонное средство. Его применяют в лечебных диетах, для улучшения зрения, обмена веществ, гипертонии, туберкулезе, для профилактики онкологии.
Полезные свойства тыквы
Для похудения
Из-за низкой калорийности тыква считается идеальным диетическим продуктом, ведь в нем нет крахмала, холестерина и трансжиров, мало сахара, зато много полезной для пищеварения клетчатки. Калорийность "100 г мякоти" всего 22 ккал.
Чем полезна тыква для печени:
- Нормализует проходимость желчевыводящих протоков.
- Способствует регенерации клеток.
- Выводит "плохой" холестерин.
- Улучшает углеводный обмен.
Польза тыквы для сердца и давления
Выведение «плохого» холестерина благодаря входящим в состав тыкве фитостеролам, снижает риск появления атеросклероза, тромбоза, инфаркта, инсульта. Кальций и магний укрепляют сердечную мышцу, снижают давление. Семена тыквы предотвращают ишемическую болезнь сердца. Витамин К принимает участие в образовании тромбоцитов, влияя на свертываемость крови, снижая риск анемии.
Тыква – для мужчин
Тыква содержит много цинка, который усиливает сперматогенез. Употребление сока плода, семян еще в древности считалось средством для поддержания тонуса мужской силы в целом. Для профилактики и лечения проблем предстательной железы поможет этот овощ. Высокое содержание цинка в тыквенных семенах в сочетании с другими противовоспалительными компонентами помогают поддерживать здоровье мочевыделительной системы и предстательной железы.
Польза тыквы для женщин
- Помогает оставаться спокойной, лишает переутомления.
- При цистите, пиелонефрите.
- Смягчает отрицательные симптомы климакса.
- Тыквенное масло полезно при эрозии и воспалении шейки матки.
- Укрепляет ногти, волосы, улучшает кожу.
- Антиоксидантные свойства способствуют омоложению.
- При беременности мякоть сырого плода или свежий сок помогают при токсикозе.
- Для похудения
Польза тыквы для детей
Тыквенные блюда полезны для любого малыша, если нет индивидуальной непереносимости или противопоказаний.
- Нормализует сон.
- «Мягкое» средство для улучшения работы почек, сердца, желудка.
- Улучшение пищеварения
- Нормализуется, укрепляется иммунитет.
- Тыквенные семена – эффективное противоглистное средство. В тонкой пленке-оболочке тыквенных семян содержится аминокислота кукурбитин, которая обладает антигельминтными свойствами, что использовалось еще в народной медицине.
Противопоказания к употреблению тыквы
Тыкву разрешается употреблять как детям, так и взрослым. Избегать следует только при индивидуальной непереносимости продукта.
Осторожным с тыквой нужно быть тем:
- Кто имеет тяжелую форму сахарного диабета. Обладая высоким гликемическим индексом, она стимулирует резкое повышение сахара в крови. Если употреблять, то только приготовленный овощ, не сырой и после консультации с врачом.
- У кого сниженная кислотность желудочного сока, гастрит.
- У кого заболевание желудочно-кишечного тракта.
- Кишечные колики, вздутие живота.
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