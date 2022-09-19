Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Полезные свойства тыквы – все о главном продукте осени

Дата публикации
Просмотры
234
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Полезные свойства тыквы – все о главном продукте осени

Польза тыквы

Польза тыквы для мужчин и женщин неоспорима, дети любят этот овощ за его сладкий вкус. Но о подлинной ценности плодов и тыквенных семян не всегда знают даже опытные огородники. Рассказываем, почему этот продукт так полезен и чем он может навредить — в материале ТСН.ua

Чем полезна тыква

Тыква – сокровищница витаминов и минералов

О том, что тыква имеет много каротина, свидетельствует ее цвет. Каротина в тыкве в 4–5 раз больше, чем в моркови. Но и других витаминов и полезных веществ здесь тоже очень много. Тыква – источник витаминов группы B, РР, Е, С, антиоксидантов, микроэлементов, железа, магния, калия, фосфора, цинка и клетчатки. Тыквенные семена и тыквенное масло содержат полиненасыщенные жирные кислоты и микроэлементы, оказывают желчегонное действие, способствуют выведению продуктов метаболизма из печени и нормализуют липидный обмен. Тем самым помогают печени справляться со своей основной функцией – детоксикационной.

Тыква – это естественное средство очищения организма, для выведения жидкости, улучшения пищеварения, мочегонное средство. Его применяют в лечебных диетах, для улучшения зрения, обмена веществ, гипертонии, туберкулезе, для профилактики онкологии.

Полезные свойства тыквы

Для похудения

Из-за низкой калорийности тыква считается идеальным диетическим продуктом, ведь в нем нет крахмала, холестерина и трансжиров, мало сахара, зато много полезной для пищеварения клетчатки. Калорийность "100 г мякоти" всего 22 ккал.

Чем полезна тыква для печени:

  • Нормализует проходимость желчевыводящих протоков.
  • Способствует регенерации клеток.
  • Выводит "плохой" холестерин.
  • Улучшает углеводный обмен.

Польза тыквы для сердца и давления

Выведение «плохого» холестерина благодаря входящим в состав тыкве фитостеролам, снижает риск появления атеросклероза, тромбоза, инфаркта, инсульта. Кальций и магний укрепляют сердечную мышцу, снижают давление. Семена тыквы предотвращают ишемическую болезнь сердца. Витамин К принимает участие в образовании тромбоцитов, влияя на свертываемость крови, снижая риск анемии.

Тыква – для мужчин

Тыква содержит много цинка, который усиливает сперматогенез. Употребление сока плода, семян еще в древности считалось средством для поддержания тонуса мужской силы в целом. Для профилактики и лечения проблем предстательной железы поможет этот овощ. Высокое содержание цинка в тыквенных семенах в сочетании с другими противовоспалительными компонентами помогают поддерживать здоровье мочевыделительной системы и предстательной железы.

Польза тыквы для женщин

  • Помогает оставаться спокойной, лишает переутомления.
  • При цистите, пиелонефрите.
  • Смягчает отрицательные симптомы климакса.
  • Тыквенное масло полезно при эрозии и воспалении шейки матки.
  • Укрепляет ногти, волосы, улучшает кожу.
  • Антиоксидантные свойства способствуют омоложению.
  • При беременности мякоть сырого плода или свежий сок помогают при токсикозе.
  • Для похудения

Польза тыквы для детей

Тыквенные блюда полезны для любого малыша, если нет индивидуальной непереносимости или противопоказаний.

  • Нормализует сон.
  • «Мягкое» средство для улучшения работы почек, сердца, желудка.
  • Улучшение пищеварения
  • Нормализуется, укрепляется иммунитет.
  • Тыквенные семена – эффективное противоглистное средство. В тонкой пленке-оболочке тыквенных семян содержится аминокислота кукурбитин, которая обладает антигельминтными свойствами, что использовалось еще в народной медицине.

Противопоказания к употреблению тыквы

Тыкву разрешается употреблять как детям, так и взрослым. Избегать следует только при индивидуальной непереносимости продукта.
Осторожным с тыквой нужно быть тем:

  • Кто имеет тяжелую форму сахарного диабета. Обладая высоким гликемическим индексом, она стимулирует резкое повышение сахара в крови. Если употреблять, то только приготовленный овощ, не сырой и после консультации с врачом.
  • У кого сниженная кислотность желудочного сока, гастрит.
  • У кого заболевание желудочно-кишечного тракта.
  • Кишечные колики, вздутие живота.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
234
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация