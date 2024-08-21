Полезные вещи для кожи: доказано учеными, что на ее старение оказывает существенное влияние наш рацион

Красивая, здоровая кожа требует ежедневного ухода и правильного питания. Доказано, что некоторые продукты могут оказывать положительное влияние на здоровье кожи и ее вид, другие ускоряют ее старение и могут провоцировать заболевания.

Китайская исследовательская группа из Университета Ланьчжоу с помощью генетического анализа изучила возможные причинно-следственные связи между потреблением определенных пищевых продуктов и проблемами с кожей.

Используя данные о 17 пищевых факторах из Британского биобанка, а также данные о четырех кожных заболеваниях, полученных из Британского биобанка и другого крупномасштабного общегеномного исследования ассоциации, эксперты изучили возможные причинно-следственные связи на генетическом уровне между пищевыми продуктами, здоровьем и красотой. кожи.

Продукты, которые однозначно полезны для кожи

По мнению исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что:

Употребление жирной рыбы уменьшает пигментацию кожи и замедляет ее старение.

Употребление чая снижает пигментацию кожи.

Сырые овощи снижают риск развития кератиноцитарного рака кожи.

Продукты, которые вредят коже

Потребление кофе и свинины значительно ускоряет старение кожи.

Употребление говядины, шампанского и белого вина связано с повышенным риском меланомы кожи.

Исследователи также обнаружили связь с потреблением хлеба с повышенным риском рака кожи, связанного с кератиноцитами.

Следовательно, результаты исследования указывают на причинно-следственную связь между различными пищевыми продуктами и здоровьем кожи – употребление жирной рыбы, чая, сырых овощей и салатов из них оказывает благоприятный эффект. С другой стороны, кофе, свинина, говядина, хлеб, шампанское и белое вино, очевидно, наносят вред здоровью кожи и повышают риск кожных заболеваний.

Читайте также: