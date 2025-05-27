Положите это под подушку для идеального сна: исследования подтвердили эффективность народного метода

Что положить под подушку для хорошего сна / © unsplash.com

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К счастью, существует простой и научно проверенный народный способ наших бабушек, помогающий восстановить качественный сон.

Почему плохой сон отрицательно влияет на организм человека

Из-за хронической нехватки качественного сна наш организм истощается, чем наносится вред общему здоровью. Она может привести к различным нарушениям, в частности: рассеянному вниманию, ухудшению памяти и мышления, ослаблению иммунной системы, снижению работоспособности и потере внутренней мотивации.

Более того, из-за нарушения сна у людей часто возникают более серьезные проблемы, как сбой гормонального фона, переедание, развитие разнообразных болезней, упадок физической формы и общее ухудшение самочувствия.

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Чтобы не допустить таких проблем из-за нарушений сна, важно всегда быстро и глубоко засыпать. И в этом вам может помочь популярный народный способ, поддерживающий здоровый ночной отдых.

Что положить под подушку для хорошего сна

Бессонница — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей во всем мире. Вы можете попробовать простой и проверенный поколениями метод, к которому в свое время обращались наши бабушки и дедушки. Благодаря этому методу можно быстро и без труда погрузиться в сон.

Речь идет о лавандовом мыле. Просто положите его под подушку — и вы сможете очень быстро и глубоко уснуть без особых проблем. Почему это происходит? Лаванда содержит эфирные масла, помогающие успокоить, расслабить и снизить уровень стресса. Благодаря этому вы быстро погружаетесь в сон, а сам ночной отдых становится более качественным.

По данным Национальных институтов здоровья США (National Institutes of Health), был проведен ряд исследований, подтверждающих, что благодаря аромату лаванды даже у людей с хронической бессонницей значительно улучшается качество сна. Ароматерапия с лавандой помогает снизить тревожность и способствует увеличению длительности глубокого отдыха.

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Научные исследования также показали, что аромат лаванды также увеличивает фазу быстрого сна. А это оказывает положительное влияние на восстановление организма и обеспечивает комфортный, глубокий отдых ночью.

А еще приятный лавандовый запах обладает дополнительным полезным свойством — он естественно отпугивает комаров, которые не дают нам заснуть в теплое время года.

Если у вас нет лавандового мыла, можете его заменить ароматическим саше с высушенной лавандой или даже разбрызгать немного эфирного масла. Чтобы создать успокаивающую атмосферу для сна, достаточно даже нескольких капель в спальной зоне.