Польза бананов: три случая, в которых фрукты могут заменить таблетки

Эти желтые фрукты – настоящий источник витаминов и необходимых микроэлементов. Среди них витамины группы B: B1, В2 и В6, витамин С (содержит треть суточной нормы) и РР, железо, кальций и калий, фтор и фосфор.

Благодаря такому набору полезных веществ бананы укрепляют стенки сосудов, целебно влияют на нервную, пищеварительную и сердечно-сосудистую систему.

Три ситуации, когда бананы полезны таблетки и могут предотвратить появление болезней

Снижение давления

В первую очередь речь идет о гипертонии. Люди с гипертонией часто испытывают дефицит калия, который бананы могут компенсировать благодаря своему богатому содержанию этого элемента. В среднем в банане содержится около 322 мг калия и нет ни одного грамма натрия, что делает этот фрукт полезным для гипертоников. Повышенное содержание калия способствует снижению риска гипертонии, ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Калий помогает связать и удалить излишние соли, способствуя снижению давления. Бананы быстро выводят лишнюю жидкость, уменьшая отечность.

В случаях депрессии

Триптофан, содержащийся в бананах, стимулирует выработку серотонина, что может помочь в борьбе с депрессией. При недостатке этого гормона пациент имеет нарушение сна, страдает от перепадов настроения, подвержен депрессии. Попадая в организм, триптофан превращается в серотонин, так называемый «гормон радости».

Хотя бананы не являются заменой для серьезного лечения депрессии, их употребление может поддерживать психическое состояние при умеренных нарушениях.

Уменьшение стресса

Бананы помогают укрепить нервную систему, улучшить или стабилизировать сон, память. Употребление бананов помогает снизить стресс и увеличить устойчивость организма к нервным переутомлениям благодаря магнию, находящемуся в составе фрукта.

В составе бананов есть витамин В6, при этом уровень вещества очень высок. Его получение важно для хорошей работы нервной системы, считают эксперты.

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