Польза и вред дыни: шесть причин есть фрукт и три причины ограничить его потребление

Кому и для чего нужно есть дыню, а кому – нет

Дыня – настоящая королева летних фруктов, дыней наслаждаются, дыней лечатся. Дыня содержит много полезных веществ, микроэлементов и витаминов, она незаменима при многих заболеваниях, однако у дыни есть и трогие противопоказания.

Польза дыни

Дыня – источник антиоксидантов

Дыни является источником антиоксидантов, которые уменьшают окислительный стресс и предотвращают повреждение тканей. Известно, что потребление антиоксидантов снижает риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и рака.

В дыне много витамина А, витамина Е и витаминов группы B. В ней много калия, железа, магния, кальция, фолиевой кислоты, фосфора, селена, ниацина и холина. Дыню полезно есть для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при запорах, анемии, стрессах, ревматизме. Она поможет наладить работу нервной системы, поможет при проблемах с кроветворением, подходит для людей с нарушением работы печени и почек.

Дыня поддерживает здоровье иммунной системы

Дыня является источником витамина С, в 200 г дыни суточная доза этого витамина, который стимулирует выработку белых кровяных клеток и укрепляет их действие против инфекций. Витамин С также помогает усваивать негемовое железо из растительных продуктов, недостаток железа может ослабить защиту организма, что делает витамин С особенно ценным для иммунной системы.

Дыня способствует увлажнению организма

До 90% массы дыни составляет вода, она является одними из наиболее увлажняющих фруктов. Потому она так идеально потребляется летом. Поддержка нужного уровня воды важна для поддержки постоянного уровня энергии, регулярного функционирования кишечника и смазки суставов. Также достаточное потребление жидкости предотвращает образование камней в почках.

Польза дыни для женщин

Дыня богата фолиевой кислотой, особенно полезной для женщин, которые собираются стать мамой или уже ожидают малыша.

Высокое содержание витамина С и воды в дынях способствует здоровью и сиянию кожи, поскольку витамин С участвует в синтезе коллагена, который поддерживает упругость кожи и способствует заживлению ран. С возрастом уровень коллагена снижается, что приводит к образованию морщин.

Дыня для похудения и улучшения пищеварения

В сто граммах дыни содержится всего 33 ккал. Значительная часть питательных веществ дыни – это углеводы, а белков и жиров в ней менее 1 грамма на сто граммов. Однако, поскольку в дыне очень много клетчатки, она прекрасно утоляет чувство голода. Благодаря значительному содержанию клетчатки, дыня целебно сказывается на работе кишечника. Кроме того, дыня содержит массу полезных веществ, которые способствуют расщеплению жира, выведению токсинов и улучшению метаболизма.

Дыня для улучшения настроения

В дыне много серотонина, который еще называют гормоном счастья. Также в ее состав входит кремний. Он оказывает положительное влияние на работу головного мозга, нервной системы, улучшает обмен веществ и повышает иммунитет.

Противопоказания для употребления дыни

Люди с аллергией на дыне должны избегать этих фруктов. У Дины достаточно много аллергенов, поэтому, как правило, аллергия на нее не ходит одна, а встречается в паре с другими. Например, у больных с аллергией к дыне чувствительность к пыльце составляет 100%. То есть все, кто имеет аллергию к этому бахчевому фрукту, страдают поллинозом. Результаты клинических исследований свидетельствуют, что до 23% больных с аллергией на дыню имеют и чувствительность к латексу. Также люди, чувствительные к дыне, как правило, реагируют на персик и на банан.

Людям с синдромом раздраженного кишечника следует быть осторожными, так как некоторые дыни могут содержать углеводы FODMAP, вызывающие дискомфорт.

Диабетикам, вообще людям, контролирующим уровень сахара в крови, должны быть внимательны, поскольку дыни содержат натуральные сахара.

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