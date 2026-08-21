Польза груши: что происходит с организмом, если регулярно есть этот фрукт

Польза груши

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Сладкая, сочная и доступная почти в течение всего года груша часто остается в тени более популярных яблок. Однако по питательной ценности этот фрукт заслуживает не меньшего внимания. Груши содержат пищевые волокна, витамин С, калий и целый комплекс растительных соединений, а значительная часть полезных веществ содержится именно в кожуре.

Чем полезна груша

Одно из главных преимуществ груши — высокое содержание пищевых волокон. По данным научного обзора, средняя груша может содержать около 6 г клетчатки. Приблизительно 71% волокон в груше приходится на нерастворимую клетчатку, а 29% — на растворимую. Клетчатка важна для нормальной работы кишечника и помогает поддерживать регулярный стул.

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Груши также содержат фруктозу и сорбитол — именно сочетание этих компонентов с клетчаткой объясняет известный слабительный эффект фрукта.

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Есть в грушах и витамин С, калий и многообразные полифенольные соединения. Среди них исследователи обнаруживают арбутин, катехины, хлорогеновую кислоту, кверцетин и рутин.

Очищать грушу от кожуры без необходимости не следует, очищение груши приводило к уменьшению общего содержания фенольных соединений и аскорбиновой кислоты более чем на 25%. Поэтому хорошо вымытую спелую грушу обычно целесообразнее есть вместе с кожурой.

Груша и пищеварение

Именно влияние на пищеварение можно назвать одним из самых очевидных свойств груш. Клетчатка увеличивает объем кишечного содержимого и способствует нормальной работе кишечника. А фруктоза и сорбитол у некоторых людей дополнительно оказывают слабительное действие. Поэтому груша может быть полезной частью рациона людей, склонных к запоров.

Но это свойство имеет и обратную сторону: если съесть много груш, особенно за один раз, у чувствительных людей могут возникнуть вздутие, газообразование, дискомфорт или диарея.

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Как груша влияет на артериальное давление

Груша не является средством лечения гипертонии и не может заменить назначенные врачом препараты. Однако она полностью вписывается в рацион, направленный на поддержание нормального АД. Одна из причин — калий. Достаточное поступление калия с пищей помогает ослаблять влияние избытка натрия. Калий также участвует в регуляции тонуса стен кровеносных сосудов. Поэтому рацион с достаточным количеством фруктов и овощей является частью рекомендаций по контролю артериального давления. Груши являются одним из пищевых источников калия, хотя по его количеству они не относятся к абсолютным рекордсменам.

Груша может быть частью рациона, полезного для контроля АД, но не является самостоятельным способом его снижения.

Сколько груш можно есть в день

Универсальной медицинской нормы для груш не существует. Рекомендации по питанию устанавливают количество фруктов в целом, а не именно яблок, груш или апельсинов.

Поэтому для большинства здоровых взрослых одна средняя груша в день — вполне разумная порция. Две груши также могут нормально вписываться в рацион, если человек хорошо переносит их и учитывает другие фрукты, которые ест в течение дня.

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Нет особой пользы в том, чтобы получать всю дневную порцию фруктов исключительно из груш. Разнообразие более важно, сегодня это может быть груша и ягоды, завтра — яблоко и апельсин.

Кому следует осторожнее есть груши

Несмотря на пользу, груши подходят не всем одинаково хорошо.

Прежде всего, осторожность нужна людям с синдромом раздраженного кишечника (СПК). У чувствительных людей такие углеводы могут провоцировать вздутие, газообразование, боль и изменение стула. Причиной могут быть, в частности, фруктоза и сорбит, которых в грушах достаточно много.

Также следует учитывать индивидуальную аллергию на груши.

Отдельная ситуация — заболевания почек или состояния, при которых врач рекомендовал ограничивать калий. Людям с нарушением функции почек или принимающим определенные препараты количество калия в рационе иногда нужно контролировать. Это не означает, что груша автоматически запрещена, но рацион в такой ситуации лучше согласовывать с врачом.

И наконец, большое количество груш даже у здорового человека может оказать слабительное действие. Поэтому принцип «чем больше фруктов, тем полезнее» здесь не работает.

Что полезнее — яблоко или груша

Однозначного победителя нет. Груши и яблоки даже в научных исследованиях нередко рассматривают вместе, поскольку они близки по составу и принадлежат к родственной группе плодов. Оба фрукта снабжают организм клетчаткой, растительными полифенолами и другими питательными веществами.

В груше особенно интересно большое количество клетчатки. Средняя груша может снабдить около 6 г пищевых волокон. Поэтому для человека, желающего увеличить потребление клетчатки, груша может быть очень удачным выбором. В то же время высокое содержание фруктозы и сорбитола означает, что некоторые люди переносят груши хуже других фруктов. Особенно это актуально при СПК.

Относительно долгосрочного влияния на здоровье сердца и обмен веществ, существующие исследования не дают оснований объявлять один из этих фруктов безусловно более полезным. Поэтому лучший ответ прост, не нужно выбирать между яблоками и грушами. Полезнее чередовать их и вообще есть разные фрукты.

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