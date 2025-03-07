Польза и вред растворимого кофе: что нужно знать о бодрящем напитке

Растворимый кофе может быть в гранулах или порошке. После добавления кипятка получается напиток, который по всем характеристикам похож на зерновый кофе.

При потреблении бодрящего напитка следует руководствоваться умеренностью, собственным самочувствием, а если есть хронические заболевания — рекомендациями своего врача.

Польза растворимого кофе

Положительное влияние растворимого напитка на организм гораздо менее выражено, поскольку в процессе производства сырье подвергается глубокой обработке. Это снижает количество витаминов и антиоксидантов. Из "плюсов": сохраняется мочегонный эффект, достаточно высокое содержание кофеина, удобство приготовления.

Вред растворимого кофе

Растворимый кофе вред приносит не намного больший, чем натуральный. Однако такой напиток чаще вызывает изжогу или аллергические реакции. Воздействие на организм во многом зависит от качества растворимого продукта и технологии его производства.

Действительно ли кофе вымывает кальций из организма – читайте в новости.

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