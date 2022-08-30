Польза и вред винограда для здоровья, какой вид ягоды полезнее

Кому нужно есть виноград, от каких болезней он помогает, кому противопоказана эта ягода, какой виноград полезнее - темных сортов или белый, читайте в материале ТСН.ua

Еще древние греки лечили виноградом разнообразные заболевания, а в современной медицине даже есть целое направление, основанное на лечении заболеваний исключительно виноградом, которое называется ампелотерапия.

Чем полезен виноград

Виноград богат витаминами, аминокислотами, микроэлементами, клетчаткой, пектинами, ферментами, эфирными маслами. Пользу, которую виноград может принести организму, трудно переоценить.

Что может виноград:

нейтрализовать действие холестерина;

нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, отрегулировать метаболизм, устранить запоры, оказать мочегонное действие;

наладить работу нервной системы, снизить утомляемость, восстановить силы, придать бодрость, повысить работоспособность;

укрепить стенки кровеносных сосудов, уменьшить, таким образом, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний;

обладает антиоксидантными свойствами, восстанавливающим и противоопухолевым эффектом;

очистить организм, вывести тяжелые металлы и даже радиоактивные соединения;

насыщает организм витаминами группы B, что улучшает функции кроветворения;

нормализует уровень гемоглобина;

помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями;

улучшает цвет лица и состояние кожи;

улучшает состояние волос, ногтей, зубов, костей благодаря наличию в ягодах большого количества фосфора, кальция и рибофлавина,

стимулирует работу сердца благодаря наличию в ягодах такого компонента, как калий.

Среди лишь некоторых целебных свойств винограда то, что он способен повышать уровень окиси азота в крови, таким образом, предотвращая образование тромбов. Виноград полезен при таких недугах как астма, хронические запоры, несварение желудка, проблемы с печенью, хроническая усталость, омолаживает организм, а виноградный сок очень эффективен в лечении мигрени.

Что особенно ценно в винограде – он содержит вещества для профилактики онкологии.

Ученые из Университета штата Колорадо заявили, что виноград и продукты имеют значительный химиопрофилактический потенциал против раковых заболеваний. Другая научная работа ученых из США публикует данные, свидетельствующие, что вещества из экстрактов семян винограда предотвращают ростовые процессы раковых клеток предстательной железы. А вещества, выделяемые из семян, эффективно уничтожают плохую клеточную ткань при онкологии толстого кишечника. Исследования китайских ученых свидетельствуют, что эти ягоды предотвращают развитие рака молочной железы, толстого кишечника, а также простаты. Ученые считают, что причиной этого является ресвератрол, содержащийся в винограде. Он блокирует рост и развитие раковых клеток в молочной железе.

Употребление ягоды помогает предотвращать потерю костной ткани в любом возрасте.

В 100 г плодов винограда содержится до 15% от суточной нормы витамина К, необходимого для прочности костной ткани. Исследование опубликованное в Американском журнале клинического питания свидетельствует, что у тех, что потребляет свыше 110 мкг витамина К в сутки, значительно снижена вероятность перелома костей. Кроме того, в плодах винограда содержится примерно 8-9% суточной нормы меди, что поддерживает крепкость костного материала. Ферменты, участвующие в синтезе компонентов костей, очень нуждаются в этом элементе для качественного функционирования.

Как часто можно есть виноград. Можно ли есть виноград с косточками

Диетологи советуют есть виноград здоровым людям каждый день. Но при этом злоупотреблять ягодами тоже не нужно, оптимальная порция – 130-150 граммов в день для взрослых.

Можно ли есть виноград с косточками?

Для большинства здоровых людей семена винограда безопасны для употребления. Однако нужно иметь в виду, что виноградные косточки разжижают кровь, поэтому их нельзя сочетать с приемом лекарств с подобной функцией.

Применение винограда в медицине

О полезных свойствах винограда свидетельствует и его обширное использование в медицине. Ампелотерапия, или виноградолечение – это метод диетотерапии, заключающийся в лечении больных виноградом или виноградным соком. Виноград содержит в своей кожуре и косточках флавоноиды, ресвератрол и проантоцианидин, обладает выраженными антиоксидантными свойствами и стабилизирует мембрану клетки. Эти вещества используются в производстве разнообразных БАДов.

Виноградный экстракт часто используется в косметологии и трихологии, его добавляют в средства по уходу за кожей и волосами. Масло применяется для ухода за жирной и проблемной кожей, стрептодермии и других дерматологических заболеваниях. Поскольку виноградное масло обладает хорошими ранозаживляющими свойствами, то применяется при мелких повреждениях кожи, ожогах, порезах. Витамин С, которого много в винограде, необходим для синтеза коллагена и эластина, предупреждая появление морщин.

Кому нельзя есть виноград

Употребление винограда может привести к таким нежелательным последствиям, как повышение уровня глюкозы в крови, виноград стимулирует аппетит, что может привести к перееданию, может вызвать аллергию, привести к расстройству желудка и кишечника, при неправильном употреблении разрушать зубную эмаль, вызвать брожение и образование этанола.

Поэтому, несмотря на все чудодейственные свойства этой прекрасной ягоды, она имеет ряд противопоказаний. Не рекомендуется употреблять виноград:

при обострениях язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колита, а также при диарее;

при циррозе печени;

сахарном диабете;

при гипертонии,

при кариесе, стоматите.

Для того чтобы виноград приносил пользу, употреблять его нужно определенным образом:

Виноград желательно есть отдельно от других продуктов, в крайнем случае, можно сочетать со сладкими фруктами. Употребление винограда провоцирует процессы брожения в кишечнике и приведет к образованию в организме этанола.

После 4-5 часов вечера не рекомендуется есть виноград, после этого время выработка инсулина снижается, организму тяжело переваривать фрукты. А если виноград не будет полноценно переварен, это тоже приведет к процессам брожения.

После употребления винограда рекомендуется тщательно прополоскать рот, поскольку содержащиеся в ягодах сахара негативно влияют на зубную эмаль, разрушая ее. Следует, однако, предостеречь от чистки зубов зубной щеткой сразу после употребления винограда, поскольку содержащиеся в винограде кислоты размягчают зубную эмаль, и если сразу после этого приступить к чистке зубов, щетка будет сильно повреждать эмаль. Достаточно тщательно прополоскать рот водой комнатной температуры.

Какой виноград полезнее

Каждый сорт винограда имеет свои преимущества и противопоказания:

Для лиц, страдающих аллергией или имеющих склонность к аллергическим реакциям, рекомендуется употребление зеленого винограда. Сок из ягод зеленого цвета будет способствовать повышению иммунитета, бодрости и повішению уровня энергии

В белом винограде самое низкое содержание сахара.

Для стимуляции иммунной системы или лечения офтальмологических заболеваний рекомендуется употребление синих сортов винограда, поскольку они содержат антоцианы.

Для получения антиоксидантов рекомендуется красный виноград. Сорта винограда красных оттенков обладают мощными противобактериальными свойствами, защищая организм от микроорганизмов, бактерий, вирусов и паразитов. Также сок красных сортов винограда эффективен при лечении герпеса.

Сок из темных сортов винограда оказывает противоопухолевое действие на организм, стимулирует работу мозга и будет способствовать улучшению зрения.

Зеленый виноград в больших количествах также может причинить вред, вызвать ярко выраженный слабительный эффект и кишечные расстройства. Для людей, подверженных аллергическим реакциям, не рекомендуется употреблять сорта черного винограда.

Также следует обезопасить от употребления такого сорта винограда, как «Изабелла», поскольку он содержит высокую концентрацию спирта метанола.

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