Польза квашеных яблок, кому они могут навредить: правда ли, что моченые яблоки полезнее свежих

Квашенные яблоки — польза

Реклама

Квашеные яблоки — это уникальное украинское блюдо, сочетающее богатые витамины, минералы и пробиотики благодаря процессу природного молочнокислого брожения. Регулярное употребление этого продукта оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, иммунитет и общее здоровье организма.

Чем полезны квашеные яблоки

Квашенные яблоки содержат природные пробиотики, которые обогащают микрофлору кишечника и помогают нормализовать процессы пищеварения. Благодаря деятельности молочнокислых бактерий, часть сахаров расщепляется, соответственно продукт приобретает более низкий гликемический индекс, что полезно для людей с диабетом. Содержание кислот, аскорбиновой кислоты (витамина С), железа и кальция в легкоусвояемой форме делает квашеные яблоки идеальной средой для профилактики анемии, остеопороза, йододефицита и сезонных простуд.

Питательная и витаминная ценность квашеных яблок

Ферментация сохраняет не только природный комплект яблочных микроэлементов, но и повышает биодоступность витаминов. В квашеных яблоках содержится аскорбиновая кислота, витамины группы В (В2, В6), К, Е, А, калий, железо, кальций, фосфор, а также органические кислоты и пектины, помогающие выводить холестерин.

Реклама

Калорийность зависит от маринада, но обычно в 100 г продукта — 40–69 ккал. Высокое содержание клетчатки (до 2,5 г/100 г) способствует перистальтике и создает ощущение сытости.

Польза квашеных яблок

Прежде всего, квашеные яблоки активизируют процессы пищеварения. Благодаря молочнокислым бактериям и пробиотикам, образующимся в ходе ферментации, эти яблоки стимулируют секрецию желудочного сока, усиливают аппетит и способствуют эффективной работе кишечника. Процесс ферментации помогает расщеплять лишние сахара, а наличие клетчатки и пектина дополнительно улучшает моторику кишечника, позволяя быстрее усваивать питательные вещества и поддерживать чувство сытости.

Второй важный аспект — укрепление иммунной системы. Квашенные яблоки содержат комплекс витаминов, минералов и пробиотических культур, усиливающих защиту организма от инфекций и сезонных простуд. Микроэлементы, такие как витамины С, В6 и К, железо и кальций, помогают снизить риск простудных заболеваний и способствуют более быстрому восстановлению после болезней.

Высокое содержание пектина в квашеных яблоках помогает снижать уровень «плохого» холестерина в крови. Пектины создают гелеобразные структуры, которые в кишечнике связывают и выводят токсины, излишки холестерина, соли тяжелых металлов и канцерогены. В результате регулярное употребление квашеных яблок способствует профилактике атеросклероза и заболеваний сердца.

Кроме того, квашеные яблоки эффективно поддерживают профилактику анемии и остеопороза. Благодаря повышенной биодоступности железа, кальция и йода после ферментации организм легче усваивает эти микроэлементы, что важно для кроветворения, здоровья костей и функционирования щитовидной железы.

Отдельного внимания заслуживают противовоспалительные свойства и нормализация обменных процессов. Антиоксиданты, полифенолы и органические кислоты, которые сохраняются или даже активизируются в процессе ферментации яблок, помогают бороться с воспалениями в организме, улучшают состояние суставов, кожи и сосудов. Также ферментированные продукты оказывают положительное влияние на метаболизм, способствуя снижению токсической нагрузки на печень и поддержанию здоровья нервной системы.

Таким образом, регулярное употребление квашеных яблок не только насыщает организм важными витаминами и микроэлементами, но и способствует стабильной работе пищеварительной системы, укрепляет иммунитет, оздоравливает сосуды и способствует профилактике многих заболеваний, особенно в холодный период года.

Кому не рекомендуется есть квашеные яблоки

Из-за высокого содержания органических кислот и потенциального раздражающего эффекта квашеные яблоки не советуют при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы, повышенной кислотности желудочного сока, а также детям до 5 лет.

Какие яблоки более полезны — свежие или квашеные

Свежие яблоки являются отличным источником клетчатки, органических кислот, антиоксидантов, витаминов группы В, С и минералов, таких как калий, железо и йод. Они обладают низкой калорийностью и помогают укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшают обмен веществ и снижают риск развития многих хронических болезней. Особенно полезны свежие яблоки в сезон их естественного созревания, ведь в это время у них максимальная концентрация витаминов и питательных веществ. Кроме того, пожелтевшая кожура плодов является источником антиоксидантов и полифенолов, которые защищают организм от воздействия вредных свободных радикалов.

Квашенные яблоки выгодно отличаются за счет процесса молочнокислого брожения, во время которого образуются полезные пробиотики, положительно влияющие на пищеварительную систему и поддерживающие здоровую микрофлору кишечника. Ферментация помогает снизить количество природных сахаров, что уменьшает гликемический индекс продукта, делая его более безопасным для людей с диабетом или контролирующих уровень сахара в крови. В квашеных яблоках увеличивается биодоступность кальция, железа, аскорбиновой кислоты и других микроэлементов, что способствует лучшему их усвоению. Дополняют полезность пектины и клетчатки, которые способствуют очищению организма от токсинов и холестерина и поддерживают работу кишечника.

Таким образом, свежие яблоки — это натуральный источник витаминов и клетчатки, идеальный для ежедневного потребления, укрепляющий сердечно-сосудистую систему и повышающий общую жизнеспособность организма. Квашенные же яблоки следует рассматривать как ценный продукт для поддержания пищеварения, баланса кишечной флоры и иммунной системы, особенно в зимний период, когда организм нуждается в дополнительном источнике витаминов и пробиотиков. Выбор между ними зависит от индивидуальных потребностей и состояния здоровья.

Реклама

Итак, квашеные яблоки — это простой и доступный способ сохранить фрукты на зиму и обеспечить организм дополнительной порцией витаминов, минералов и полезных бактерий. Они не только улучшают здоровье пищеварительной системы, но и согласно исследованиям способствуют укреплению иммунитета, поддержанию обмена веществ и профилактике целого спектра болезней.