Польза тыквы: назван сорт, который может снижать давление и уровень сахара

Всем известны полезные свойства тыквы. В составе этого украинского суперфуда содержатся белки, углеводы, антиоксиданты, каротиноиды, клетчатка, витамины и минералы. Тыква богата витаминами А, С, Е, D, РР, К, группы B и редким витамином Т и такими минералами, как фтор, магний, медь, кальций, цинк, марганец, фосфор, йод.

Количество белка в 100 г тыквы больше, чем в перепелином яйце, и она имеет в пять раз больше каротина, чем морковь.

Тыкву полезно потреблять при атеросклерозе, запоре, подагре, желчнокаменной болезни и т.д.

Существует много видов тыквы. Диетологи рассказали, какой из них способен снижать уровень сахара в крови и давление.

Один из самых полезных видов тыквы

Мускатный вид тыквы признан особенно полезным. От других он отличается грушевидной формой и богатой питательными веществами мякотью.

Польза тыквы

Приблизительно 150-200 г этого сорта тыквы содержат 6,6 г клетчатки, 4 г сахара, 22 г углеводов. Гликемический индекс такого сорта тыквы составляет 51. Поэтому она очень полезна людям с повышенным сахаром, ведь, как известно, продукты с гликемическим индексом ниже 55 не вызывают резких скачков уровня сахара в крови.

Кроме того, как отмечает диетология Дестини Муди: "В мускатной тыкве много клетчатки, которая замедляет пищеварение. Она также подходит для людей с резистентностью к инсулину или диабетом, ведь эта тыква не повышает уровень сахара в крови"

Поддержание уровня сахара в крови — не единственное преимущество мускатной тыквы, она богата бета-каротином, который является антиоксидантом.

Бета-каротин помогает снизить риск сердечных заболеваний и АД, как свидетельствуют об этом исследования 2021 года. Но это не все, поддерживать давление в норме помогает калий. Всего 150-200 г мускатной тыквы обеспечивает почти 20% суточной нормы калия.

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