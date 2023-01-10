Помело: польза и вред для здоровья для женщин, мужчин, детей, пожилых людей

В чем польза помело для здоровья человека

Помело, как представитель цитрусовых, является источником многих витаминов и минералов, а именно:

витамина С, а также витаминов группы B, РР, А,

растительной клетчатки,

пектина,

минералов: калия, кальция, железа, фосфора.

Систематическое употребление помело благоприятно влияет на общее состояние организма. Этот фрукт обладает следующими свойствами:

укрепляет скелет и костную систему,

оптимизирует работу сердца и кровообращение,

уменьшает отечность и скопление солей,

снижает давление,

укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус,

благодаря эфирным маслам положительно влияет на настроение,

является профилактическим средством от простуды.

Помело обладает способностью активизировать обменные процессы в организме и улучшать усвоение питательных веществ. Главным образом это происходит благодаря высокому содержанию клетчатки – грубых волокон, хорошо влияющих на пищеварение, позволяя организму усваивать из пищи максимум витаминов и минералов, а также своевременно избавляться от шлаков. Благодаря мочегонному действию, помогает избавиться от накопившихся шлаков и токсинов, обеспечивая максимальное усвоение питательных веществ из пищи.

Помело способствует быстрому восстановлению умственной работы, возвращает бодрость и дарит заряд энергии на весь день, повышает стрессоустойчивость и работоспособность. Его часто используют как природный антидепрессант, потому что он перерабатывает животные белки в гормон радости – серотонин.

Помело помогает похудеть. В отличие от более сладких представителей цитрусовых, помело содержит небольшое количество углеводов. Калорийность помело очень низкая: на 100 г продукта приходится всего 30-35 ккал. Это означает, что помело можно без опасений есть тем, кто следит за весом или хочет похудеть.

Польза помело для женщин

Помело способствует понижению и нормализации веса.

Польза помело для женщин определяется эффективными омолаживающими свойствами. Он оказывает общее влияние на кожу, ногти и волосы, восстанавливая клетки тканей.

Маски из помело в основе способствуют повышению упругости кожи, лишению пигментных пятен и выравниванию цвета лица.

Помело помогает расщеплять белки и жиры, способствуя их правильному усвоению и расходованию полученной энергии. При этом выделяющиеся ферменты помогают бороться с онкологическими заболеваниями молочных желез и женских половых органов.

Можно ли беременным употреблять помело

На ранних сроках беременности помело поможет избавиться от приступов токсикоза. Имеющийся в его составе фосфор обеспечивает формирование крепкого скелета, биофлавоноиды являются незаменимыми компонентами, обеспечивающими полноценное кровообращение ребенка в утробе.

Если у будущей мамы нет аллергических реакций на цитрусовые, нет изжоги, язвенной болезни и других заболеваний желудочно-кишечного тракта, можно принимать помело во время беременности.

Полезна ли кожура помело и как ее потреблять

Кожица помело – источник витаминов группы B, калия. Самое главное, кожура помело содержит большое количество растительных волокон (клетчатки), в ней достаточно много пектина – данное вещество работает как натуральный адсорбент: в кишечнике впитывает все ненужное, а затем выводит из организма.

Известно, что сама по себе шкурка не вкусна. Для потребления можно натереть ее на мелкой терке и добавить в выпечку, чтобы придать домашним десертам цитрусовый аромат и обогатить их клетчаткой. Или добавить в чай, травяной сбор, компот. Можно приготовить цукаты или варенье. В кожуре помело содержится много эфирных масел (именно они придают плодам неповторимый цитрусовый аромат), свежие или подсушенные кожи могут использоваться для ароматерапии.

Польза помело для мужчин

Большое количество клетчатки помогает выводить токсины и продукты распада, которые вызывают многие заболевания ЖКТ с таким симптомом, как постоянные запоры. Поэтому этот фрукт будет полезен мужчинам, страдающим от этого. Свойства помело для ЖКТ оценят мужчины от 40 лет, когда появляются серьезные проблемы с кишечником.

Среди полезных свойств помело и борьба с раком разного происхождения.

Помело для здоровья

Помело для детей. С какого возраста можно давать помело детям

Помело, как и другие цитрусовые, можно вводить в детский рацион с того же возраста, что и апельсины и мандарины. Если у ребенка нет аллергической реакции на цитрусовые, то в небольших количествах можно предлагать помело уже в три года. Однако не будем забывать, что большинству детей не очень нравятся несладкие фрукты, поэтому чаще помело начинают любить уже во взрослом, осознанном возрасте.

Помело для пожилых людей

Если не имеет общих противопоказаний, помело нужно употреблять пожилым людям. Особенно он будет полезен при наличии избыточного веса, повышенного инсулина и сахара в крови. Пригодится этот фрукт, когда человек любит фрукты и не хочет от них отказываться – в этом случае фрукты с наименьшим количеством сахаров типа помело или грейпфрута могут быть лучшим выходом.

Противопоказания для употребления помело

Цитрусовые содержат много витамина С. С одной стороны, это отличная поддержка для иммунной системы, особенно в зимний период. Но с другой – высокая концентрация витамина С нежелательна при мочекаменной болезни с оксалатами.

Из-за высокой кислотности фрукта его не рекомендуется употреблять при заболеваниях ЖКТ . Противопоказан при обострении язвенной болезни.

. Противопоказан при обострении язвенной болезни. Кроме того, аллергическая реакция на цитрусовые – довольно распространенное явление. Помело – не исключение, плод может у некоторых людей вызвать индивидуальную непереносимость.

– довольно распространенное явление. Помело – не исключение, плод может у некоторых людей вызвать индивидуальную непереносимость. Среди свойств помело также отдельно отмечается эффективное снижение давления, поэтому этот факт следует с осторожностью употреблять гипотоникам.

В соке помело содержатся компоненты, которые могут замедлять действие лекарственных препаратов, причиняя вред здоровью.

Как хранить помело

Целый плод без повреждений может храниться в холодильнике около месяца. Очищенное помело очень быстро подсыхает и теряет пищевые свойства, поэтому лучше хранить его в холодильнике, но не больше трех дней – в пищевой пленке или контейнере с плотной крышкой.

Как правильно почистить помело

Сделайте глубокие надрезы на кожуре вдоль всего плода, срежьте верхнюю и нижнюю часть. Затем отделит кожуру и очистит каждую дольку горькой белой пленки — у спелых плодов она очень легко отходит от мякоти.

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