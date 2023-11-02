Помогут 3 ложки кофе: что нужно сделать, чтобы волосы перестали выпадать

Проблема выпадения волос достаточно ощутима с наступлением холодов. Поскольку в этот период организму не хватает витаминов и солнца, он ослабевает. И в результате усиливается выпадение волос. Как остановить эту проблему? Есть один очень простой, но результативный метод. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы не выпадали волосы.

Что делать, чтобы не выпадали волосы

Для решения проблемы понадобятся только две составляющие, которые наверняка есть на каждой кухне. Это корица и кофе. Поскольку кофе содержит в себе полезные соединения, ускоряющие рост волос и предотвращающие их выпадение, поэтому такое сочетание даст стопроцентный результат.

Для того, чтобы приготовить средство против выпадения волос, нужно:

3 ст. ложки молотого кофе;

1 ст. ложка молотой корицы;

100 г воды;

250 граммов детского шампуня.

Как приготовить домашнее средство от выпадения волос?

Налейте в миску горячей воды, засыпьте кофе, корицу и шампунь. Дайте настояться смеси 24 часа. Затем тщательно помойте голову приготовленным средством от выпадения волос, медленно массируя кожу головы. Оставьте средство на 5-10 минут на волосах, затем тщательно смойте чистой водой.

Домашним средством против выпадения волос нужно пользоваться дважды в неделю, тогда через месяц вы увидите невероятный результат. Ваши волосы не будут выпадать, станут густыми и будут быстро расти.

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