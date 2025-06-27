Помогут освежиться и всегда под рукой: эксперты назвали шесть продуктов, которые нужно есть в сильную жару

Что можно есть в сильную жару / © unsplash.com

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В издании Health Shots рассказали, какие продукты можно употреблять в сильную жару, чтобы облегчить самочувствие и немного охладиться.

Когда температура воздуха достигает отметки +35 градусов Цельсия, мы ищем любой способ, чтобы охладить организм. Выпить воды — отличное решение. Но оно временное, потому что вода провоцирует повышение потоотделения, из-за чего наш организм быстрее обезвоживается.

Эксперты назвали шесть продуктов, которые следует есть в жару.

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Перечная мята — она, конечно, не увлажняет организм, но отличается ярко выраженным охлаждающим эффектом. Обязательно добавляйте ее в воду с лимоном или чаем, чтобы мгновенно почувствовать свежесть.

Пудинг из семян чиа — он хорошо увлажняет организм. Обязательно добавляйте семена чиа в йогурт, воду, кефир, чтобы они превратились в желеобразную массу.

Огурец — этот овощ на 94% состоит из воды, да и еще не содержит сахара. Поэтому он является идеальным продуктом для жарких дней. Также огурцы помогают бороться с отеками, часто возникающими в летнюю жару.

Йогурт — легкий, питательный пробиотический продукт, который помогает утолить голод и снижает температуру тела. В нем содержатся также кальций и белок, которые помогают насытить организм полезными веществами.

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Арбуз — любимый продукт летом, состоящий из воды на 95%. Он охлаждает тело и насыщает его антиоксидантами.

Цитрусовые — лимон, лайм или апельсин являются прекрасными союзниками, когда нужно бороться с жаждой. Их добавляют в воду, выжимают из них сок или просто едят вместо перекуса.