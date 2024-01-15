Поможет обойтись без "Виагры": этот популярный суперовощ растет на огороде каждого украинца

Есть некоторые природные афродизиаки для мужчин, которые работают не хуже аптечной "Виагры".

Британский врач Майкл Мосли рассказал, выступая в программе 5×15 stories, о популярном корнеплоде, который украинцы очень любят и всегда сажают на своих огородах, что действует точно так же, как и виагра. Древние римляне даже широко использовали его в качестве афродизиака. И речь идет о свекле.

Оказывается, свекла помогает кровеносным сосудам расширяться, тем самым улучшая приток крови к половым органам и снижая артериальное давление.

Эксперт пояснил, что свекла богата нитратами. В полости рта они превращаются с помощью бактерий в оксид азота. Это влечет за собой процесс вазодилатации — то есть расширение кровеносных сосудов.

Свекла, продолжает Мосли, не только снижает артериальное давление, но и дает определенный толчок в более преклонном возрасте, чтобы они стали активнее. Особенно мужчинам.

Кстати, согласно результатам исследования, если ежедневно употреблять один стакан свекловичного сока, это поможет уменьшить кровяное давление у людей с гипертонией до нормального состояния.

Свекла содержит также много витаминов и минералов, в частности железо, калий, магний, витамин С и фолиевую кислоту. Поэтому кроме снижения кровяного давления и расширения кровеносных сосудов, он помогает улучшить пищеварение, защищает печень и стимулирует иммунную систему.

Если же по каким-то причинам вам нужно получить эффект от виагры, но вы не любите свеклу, попробуйте другие продукты-афродизиаки. В частности, альтернативой могут стать сырой шпинат, картофель, салат, сельдерей и руккола.

Читайте также: