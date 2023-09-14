Популярные напитки, которые помогают похудеть и ускорить метаболизм

От хорошего обмена веществ зависит как внешний вид, так и здоровье человека.

Правильное питание, употребление соответствующих напитков и физическая активность могут помочь похудеть. Есть полезные напитки для ускорения обмена веществ.

Об этом пишет Health Shots.

Зеленый чай

Он содержит катехины, являющиеся антиоксидантами, ускоряющими обмен веществ. Выпивайте чашку-две зеленого чая каждый день, чтобы насладиться всеми его преимуществами для здоровья.

Яблочный уксус

Смешайте столовую ложку яблочного уксуса с водой и пейте перед едой. Это может помочь ускорить сжигание жира и снизить аппетит, так что вас не будет тянуть на нездоровые перекусы.

Лимонная вода

Лимоны наполнены питательными веществами, которые полезны для нашего организма. Кроме всего прочего, они богаты витамином С и поэтому могут улучшить обмен веществ и поддержать процессы детоксикации в организме.

Имбирный чай

Имбирь обладает термогенными свойствами, что означает, что он может слегка повышать температуру тела и, со своей стороны, ускорять обмен веществ.

Раньше мы писали, как похудеть и не чувствовать голода.

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