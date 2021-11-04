Популярные продукты для уменьшения воспаления в организме после 30 лет

Популярные продукты для уменьшения воспаления в организме после 30 лет

Узнайте больше о продуктах, которые помогут справиться с воспалением.

По данным Harvard Health, воспаление в организме может возникнуть, если вы подвергаетесь воздействию токсинов или других распространенных причин, таких как хронический стресс, ожирение, аутоиммунные расстройства и т.д. Если не лечить, воспаление может стать хроническим.

Со временем ваше тело меняется, поэтому регулярные физические упражнения, качественный сон и рацион являются ключевыми компонентами, которые помогут вам меняться красиво.

Популярные продукты, которые помогут снизить воспаление после 30 лет

Жирная рыба

Когда дело доходит до уменьшения воспаления и соблюдения здоровой диеты, рыба является одним из лучших вариантов.

Жирная рыба содержит большое количество омега-3 жирных кислот EPA и DHA, которые, как было исследовано, уменьшают воспаление. Лосось, треска, скумбрия, тунец и сельдь имеют одни из самых высоких концентраций питательных веществ.

Поскольку жареная пища может усилить воспаление, важно избегать именно жареной рыбы, а вместо этого найти другой способ ее приготовления, например, на гриле или в духовке.

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Орехи

Орехи полезны для здоровья и обладают противовоспалительных свойств, поэтому они являются важным продуктом во многих диетах долгожителей.

В частности, грецкие орехи и миндаль богаты витамином Е и другими антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление. Например, если ваша иммунная система была подорвана борьбой с инфекцией, орехи помогут восстановить ее, благодаря витамину Е, который действует как антиоксидант.

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Зеленые листовые овощи

Есть некоторые листовые зелени, которые также отличный источник этого питательного вещества, которое уменьшает воспаление, например капуста, шпинат и брокколи.

Наряду с витамином Е вы получаете кальций и витамины А, С и К, когда потребляете зеленые листовые овощи. Эти витамины играют важную роль в борьбе с воспалением и другие преимущества для здоровья.

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Клубника

Помогает снизить воспаление, по словам диетологов, благодаря содержанию таких антиоксидантов, как антоцианы, которые выполняют две важные вещи одновременно: снижают концентрацию провоспалительных медиаторов и увеличивают противовоспалительные молекулы.

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