Популярные продукты для уменьшения воспаления в организме после 30 лет

Узнайте больше о продуктах, которые помогут справиться с воспалением.
По данным Harvard Health, воспаление в организме может возникнуть, если вы подвергаетесь воздействию токсинов или других распространенных причин, таких как хронический стресс, ожирение, аутоиммунные расстройства и т.д. Если не лечить, воспаление может стать хроническим.
Со временем ваше тело меняется, поэтому регулярные физические упражнения, качественный сон и рацион являются ключевыми компонентами, которые помогут вам меняться красиво.
Популярные продукты, которые помогут снизить воспаление после 30 лет
Жирная рыба
Когда дело доходит до уменьшения воспаления и соблюдения здоровой диеты, рыба является одним из лучших вариантов.
Жирная рыба содержит большое количество омега-3 жирных кислот EPA и DHA, которые, как было исследовано, уменьшают воспаление. Лосось, треска, скумбрия, тунец и сельдь имеют одни из самых высоких концентраций питательных веществ.
Поскольку жареная пища может усилить воспаление, важно избегать именно жареной рыбы, а вместо этого найти другой способ ее приготовления, например, на гриле или в духовке.
Орехи
Орехи полезны для здоровья и обладают противовоспалительных свойств, поэтому они являются важным продуктом во многих диетах долгожителей.
В частности, грецкие орехи и миндаль богаты витамином Е и другими антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление. Например, если ваша иммунная система была подорвана борьбой с инфекцией, орехи помогут восстановить ее, благодаря витамину Е, который действует как антиоксидант.
Зеленые листовые овощи
Есть некоторые листовые зелени, которые также отличный источник этого питательного вещества, которое уменьшает воспаление, например капуста, шпинат и брокколи.
Наряду с витамином Е вы получаете кальций и витамины А, С и К, когда потребляете зеленые листовые овощи. Эти витамины играют важную роль в борьбе с воспалением и другие преимущества для здоровья.
Клубника
Помогает снизить воспаление, по словам диетологов, благодаря содержанию таких антиоксидантов, как антоцианы, которые выполняют две важные вещи одновременно: снижают концентрацию провоспалительных медиаторов и увеличивают противовоспалительные молекулы.
Узнайте больше о 20 напитках, которые никогда нельзя употреблять после 40.