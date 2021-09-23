Популярные продукты с витамином D, которые нужно есть ежедневно

Популярные продукты с витамином D, которые нужно есть ежедневно

Солнце — не единственный источник этого важного витамина.

Мы знаем, как получить витамин D — просто немного посидеть на солнце. Но знаете ли вы, что на самом деле есть несколько популярных продуктов, которые считаются богатыми источниками витамина D?

Он важен для поглощения кальция в кишечнике. Кальций нужен для того, чтобы ваши кости были крепкими и предотвращали травмы от падений или даже развития остеопороза, поэтому наличие постоянных источников витамина D является жизненно необходимым.

Диетическое справочное потребления (DRI) говорит, что вы должны получать не менее 15 микрограммов в день для взрослых до 70 лет и 20 микрограммов для взрослых старше 70 лет. Это равно 600-800 международным единицам (МЕ) 800 — это обычная цифра, которую рекомендуют диетологи.

Витамин D — это жирорастворимый витамин, то есть жировая ткань может запасать его и использовать позже. Однако это не значит, что витамин D не нужно восполнять.

Национальный институт здравоохранения утверждает, что пребывание на солнце дважды в неделю в течение 5-30 минут (с 10:00 и 16:00) даст вам достаточное количество витамина D в день.

Однако, если воздействие солнечного света не является постоянным, вы также можете получить витамин D из некоторых продуктов, которые можно есть каждый день или несколько раз в неделю.

"Получить достаточное количество витамина D из своего рациона сложно, поскольку витамина D нет во многих продуктах питания", — говорит доктор медицинских наук Лиза Янг.

Янг рекомендует несколько продуктов с витамином D.

Вот несколько популярных продуктов, богатых витамином D.

Жирная рыба

Янг говорит, что жирная рыба (лосось, тунец и скумбрия) является прекрасным источником витамина D в вашем рационе. Сельдь и сардины также содержат витамин D.

"Жирная рыба также содержит витамин D, которого нет в очень большом количестве продуктов. Добавлю, что дикий лосось содержит больше витамина D, чем выращенный на ферме", — говорит Янг.

Исследование, опубликованное в журнале биохимии и молекулярной биологии, позволило сделать вывод, что дикий лосось содержит 988 МЕ витамина D на 100 граммовую порцию, что составляет 124% от вашей дневной нормы (ДВ) витамина D.

Яичные желтки

Яичный желток — это жирная часть яйца, но он также плотно насыщенный питательными элементами, которые делают его абсолютно неизменным для того, чтобы хранить его в яйцо. Янг указывает, что яичные желтки также являются источником витамина D, поэтому съедайте целый желток на завтрак.

По данным USDA, один большой яичный желток содержит 37 МО. Если бы вы ели по два больших яйца по утрам, вы бы потребляли 74 МЕ витамина D, что составляет примерно 10% вашего ДВ.

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Лесные грибы

Грибы также есть в списке, особенно если они росли на солнечной стороне или под ультрафиолетовым освещением.

"Лесные грибы — единственный хороший растительный источник витамина D. Они могут производить витамин D2 под воздействием ультрафиолета", — говорит Янг.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Food and Chemical Toxicology, дикорастущие грибы, которые находились под воздействием солнца, могут обеспечить до 2300 МЕ за порцию в 100 г, что составляет 288% вашего ДН в день.

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